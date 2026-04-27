快訊

比8點檔精彩！楊千霈親揭「現場抓姦」黑歷史 空姐小三下場超慘：報應來了

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動節連假旅宿爆發！9縣市訂房率破6成 「這離島」衝破8成奪冠

中央社／ 台北27日電
圖為連江東引鄉北澳口。圖／觀光局提供
圖為連江東引鄉北澳口。圖／觀光局提供

勞動節3天連假即將到來，根據交通部觀光署統計，5月1日至2日的旅宿平均訂房率，總計有9個縣市突破6成，其中最高為連江縣，訂房率超過8成。

今年的勞動節有3天連續假期，觀光署日前公布最新連假訂房率。

根據觀光署統計，5月1日至2日平均訂房率最高前3名，依序為連江縣（81.25%）、台北市（79.72%）、南投縣（71.75%）。

觀光署表示，加上苗栗縣、嘉義市及台南市等3個縣市，共有6個縣市超過總平均63.11%；若再加上新北市、屏東縣及台東縣等3個縣市，則共有9個縣市超過6成。

若假期每天分開來看，觀光署指出，5月1日旅宿訂房前3名為連江縣、南投縣、台南市；5月2日前3名為台北市、連江縣及苗栗縣；5月3日為台北市、連江縣及桃園市。

觀光署分析，因連江縣藍眼淚季高峰、台北市大型商務展覽與城市度假、南投縣合歡山杜鵑花季及日月潭螢火蟲季等活動，帶動旅宿訂房；不過，許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者持續接受訂房中，最終各縣市統計的住房率可能不同。

勞動節 連假 訂房 觀光署 交通部

延伸閱讀

防勞動節連假人車潮 大溪警超前部署交管避塞攻略

母親節聚餐商機 台中餐飲業勞動節連假起搶攻

香港長洲五一訂房爆滿 內地、外國客各半 太平清醮加緊籌備

家長付費成壓力？課輔鐘點費各地不一 北市調升20％台南六都最低

相關新聞

國小女童摔斷門牙…爸急智泡「這飲料」保住牙根 醫讚：滲透壓是關鍵

孩童在校園發生碰撞意外，導致牙齒脫落的狀況時有所聞，而事發當下的「保存方式」往往是決定牙齒能否成功接回的關鍵。日前，一名國小五年級女童在學校不慎跌倒，導致門牙整顆掉落。家長情急之下，聽從醫師建議將牙齒泡入液體中，但因手邊只有剛買的調味乳，最後竟是將牙齒泡在「咖啡牛奶」中緊急送醫，所幸處置得宜，成功保住恆牙。

台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標 衛生局複查後過關

台灣氣候炎熱潮濕，使花生、堅果及其加工產品等易滋生黴菌進而產生毒素，南市衛生局今年2月配合行政院消費者保護處，抽驗台南4件市售花生、堅果及其製品，其中，台南老字號知名春捲所用花生粉竟被檢出黃麴毒素超標，不過，衛生局本月中再次抽查後，複查結果均合格。

1個月開6天會...名間焚化爐環評頻開會仍開不完 關鍵原因曝光

南投名間焚化爐今天舉辦二階環評範疇界定會議第四次延會，因正逢濁水媽遶境，抗議群眾怒批縣府未按前次決議，每次會議應相隔一個月，更趁地方宗教盛事開會，而在場外遙祭媽祖，場內燒香、灑千元大鈔抗議，會議數度中斷，場面混亂。

GSK流感疫苗驚見「白色混濁」 食藥署揭調查結果：屬單一異常個案

新北市3月間通報發現公費流感疫苗出現「白色混濁」異常，引發外界對疫苗品質的關注。衛福部食藥署最新公布調查進度，GSK藥廠如期繳交報告，初步研判此事件並非生產線問題，而是「單一異常個案」，但仍將進一步召開專家會審，確保接種安全。

天氣急轉彎！這日起變天中部以北防大雨 五一連假大太陽回歸

氣象署今天表示，未來一周大致為晴到多雲，僅4月29日、30日鋒面通過及東北季風增強，各地留意局部陣雨或雷雨，中部以北防局...

手機突冒煙怎辦？ 消防專家曝「保命第2步」：少這動作恐再燒起來

3C產品在日常生活中不可或缺，但鋰電池起火或爆炸的意外卻也時有所聞。近日，一名網友分享在烤肉時，同行友人的手機突然無故冒煙，她當機立斷將手機「直接丟進水裡」，成功阻止了後續的燃燒。這個機警的反應獲得臉書消防專業粉專大力稱讚，直指這是避開爆炸的最標準處置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。