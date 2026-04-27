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觀光署推廣台灣旅遊 搶攻南韓夏季旅遊客群

中央社／ 首爾27日專電
台灣交通部觀光署27日在首爾新羅酒店舉辦觀光B2B推廣會，為韓國業者帶來最新台灣旅遊資訊，駐韓代表丘高偉（右6）表示，隨著雙邊交流頻繁，觀光已成為台韓人民認識彼此、增進情誼的重要橋樑。（觀光署首爾辦事處提供）中央社
台灣交通部觀光署27日在首爾新羅酒店舉辦觀光B2B推廣會，為韓國業者帶來最新台灣旅遊資訊，駐韓代表丘高偉（右6）表示，隨著雙邊交流頻繁，觀光已成為台韓人民認識彼此、增進情誼的重要橋樑。（觀光署首爾辦事處提供）中央社

韓國去年赴台旅遊人數破百萬，為吸引更多旅客，台灣交通部觀光署今天在首爾新羅酒店舉辦觀光B2B推廣會，為韓國業者帶來最新台灣旅遊資訊，積極搶攻韓國夏季出國客群。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，韓國赴台旅客1月至3月預估達32萬人次、成長2.6%，為持續吸引韓國旅客，委由財團法人台灣觀光協會組團，攜手新竹縣政府、花蓮縣政府、宜蘭縣政府，還有旅行社、航空公司、飯店業等相關業者，共41個單位前來韓國首爾。

這次活動以「台灣族大滿足」及「台灣不打烊」為主軸，表達台灣24小時白天到黑夜應有盡有、可以滿足韓國旅客需求的旅遊資源，以搶攻韓國夏季出國旅遊客群。除了前2天在聖水洞為當地民眾舉辦的Roadshow，觀光署今天則是舉辦觀光B2B推廣會，促成超過200場商務洽談。

駐韓代表丘高偉表示，台灣與韓國不僅地理鄰近，文化更有許多相似之處，隨著雙邊交流頻繁，觀光已成為台韓人民認識彼此、增進情誼的重要橋樑。丘高偉指出，台灣將持續與觀光產業密切合作，推動智慧與永續旅遊，以及符合旅客需求的主題產品，擴大雙向交流。

韓國旅行業協會會長李振錫表示，台灣旅遊環境充滿活力，無論晝夜都展現出自由氛圍，並能為旅客提供高度的便利與滿意度，希望台韓雙方業者共同努力，為韓國旅客打造更愉快、更充實的旅程。

交通部觀光署國際組副組長鄭憶萍表示，韓國民眾對台灣的熱愛已從美食延伸至更具深度的「台灣感性」，台灣不僅有美食與美景，更是全球被評為最安全的旅遊目的地，歡迎更多韓國旅客親自到台灣感受「24小時台灣族大滿足」的熱情與魅力。

觀光署 觀光 韓國 花蓮縣政府

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