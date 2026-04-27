隔夜菜其實超毒？35歲孕婦染李斯特菌亡 專家列3招保命

許多人習慣將吃不完的食物塞進冰箱，以為只要處於低溫環境就能保鮮、防腐，但這個日常習慣卻可能暗藏致命危機！中國大陸河南省日前發生一起悲劇，一名孕婦因食用冰箱裡的剩菜，不幸感染「李斯特菌」，在醫院苦撐治療3個月後，仍於35歲生日後2天不幸離世。

食農專家韋恩近日在臉書發文探討此案例，直指李斯特菌（Listeria monocytogenes）最危險之處，在於它徹底顛覆了民眾「低溫等於安全」的直覺。

多數細菌在冷藏溫度下會停止生長，但李斯特菌卻能在冰箱的低溫環境中持續繁殖，冷藏對它幾乎起不了抑制作用。專家警告，李斯特菌的藏身之處不僅限於生肉與海鮮，包括已經開封的醬料、未妥善密封的熟食，甚至是切開後放進冰箱的水果，都極容易成為它滋生的溫床。

對於免疫力正常的成年人來說，感染李斯特菌通常只會出現輕微的腹瀉與發燒，多數人甚至不會特別在意。然而，對於孕婦與高齡者而言，卻是致命威脅。

專家解釋，李斯特菌能夠輕易穿越胎盤、直接感染腹中胎兒，引發流產、死產或早產，導致新生兒死亡率高達近30%。更可怕的是，李斯特菌的潛伏期最長可達兩個月，且初期症狀與普通感冒極為相似，很容易被誤判而錯失最佳治療時機。

台灣家庭普遍有「食物放進冰箱就一放好幾天」的習慣，為了避免嚴重的食物中毒，專家強烈建議民眾應遵守以下3項預防原則：