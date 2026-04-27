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醫示警肺炎使身體大不如前 接種預防守護健康

中央社／ 台北27日電

醫師今天表示，肺炎感染會引發全身性發炎反應，有57歲三高女性在1年內接連染流感、COVID-19，身體大不如前；應從「被動應對」轉為「主動預防」，接種是健康管理重要的一環。

台灣感染症醫學會理事長張峰義今天在衛教記者會上示警，肺炎感染會引發全身性發炎反應，使原本穩定的慢性病惡化，甚至影響後續治療安排。然而，臨床上仍常見民眾抱持「感染過，之後就不會那麼嚴重」的迷思，但呼吸道疾病具有重複感染特性，每一次感染都可能是新的健康衝擊。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行表示，有一名個性活潑、生意忙碌的女性患者，今年57歲，雖然患有三高，但因覺得醫療方便，生病也不會怎樣，又自認身體狀況不錯，不願意接種公費疫苗

吳至行說，這名患者後來接連感染流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病），甚至發展到肺炎，好不容易從鬼門關前回來，身體卻已大不如前；因此從去年開始，「有什麼疫苗都打」，卻已經無「後悔藥」可吃。

「很多長輩不怕死，但是怕拖累別人」，吳至行警告，肺炎為2024年國人第3大死亡原因，且肺炎感染會增加缺血性心臟病、心律不整等心血管疾病風險，心臟衰竭風險更高達常人的4.36倍；更有超過6成長者，因肺炎跑急診後1週，獨立生活功能評估會下降。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，COVID-19、流感、呼吸道細胞融合病毒（RSV）及肺炎鏈球菌，皆為常見引發肺炎的4大呼吸道致病感染源；面對其威脅，應從「被動應對」轉為「主動預防」，疫苗應成為日常健康管理的一環，高齡者與慢性病族群，更要及早與醫師討論接種策略，才能有效降低重症與長期健康風險。

肺炎 疫苗

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