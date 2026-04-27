GSK流感疫苗驚見「白色混濁」 食藥署揭調查結果：屬單一異常個案

新北市3月間通報發現公費流感疫苗出現「白色混濁」異常，引發外界對疫苗品質的關注。衛福部食藥署最新公布調查進度，GSK藥廠如期繳交報告，初步研判此事件並非生產線問題，而是「單一異常個案」，但仍將進一步召開專家會審，確保接種安全。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，已要求GSK於4月26日前提出完整調查報告，業者已於4月23日如期提交。根據報告內容，該批疫苗在生產歷程與留樣檢驗紀錄上均符合標準，未見製程異常，藥廠研判該事件應非生產線之系統性異常，而屬單一異常個案。

這批由英商藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的流感疫苗（批號AFLUA915AA），在施打前發現外觀呈現白色混濁，經中央判定為不良品後，立即啟動全台回收與停用機制，以防範潛在風險。劉佳萍表示，事件發生後，已第一時間要求暫停使用該批疫苗，並由業者全面回收。

經全台清查，目前除新北市通報個案外，未再發現同批號疫苗有類似異常情形。該批疫苗原配送至14縣市，總量逾50萬劑，事件發現時庫存剩餘共2642劑，已全數回收封存，並將由藥廠於今年補齊相同數量，以確保公費疫苗供應不中斷。

藥廠初步認定為單一事件，食藥署仍強調審慎態度，後續將邀集品質專家進行專業會審，檢視報告的科學性與嚴謹度，必要時要求補充資料，以釐清可能原因並強化風險控管。劉佳萍說，若有必要，將要求藥廠進一步補充說明，食藥署將持續嚴格監督後續處置。

目前國內仍有流感疫情，且尚有4萬多劑公費疫苗可供施打，高風險族群包括長者、慢性病患等，仍應依建議接種疫苗，不需因單一事件而過度恐慌。此次事件也凸顯通報機制與品質監測的重要性，確保每一劑疫苗在接種前皆經過嚴格把關，確保民眾接種安全。