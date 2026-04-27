1個月開6天會...名間焚化爐環評頻開會仍開不完 關鍵原因曝光

南投名間焚化爐今天舉辦二階環評範疇界定會議第四次延會，因正逢濁水媽遶境，抗議群眾怒批縣府未按前次決議，每次會議應相隔一個月，更趁地方宗教盛事開會，而在場外遙祭媽祖，場內燒香、灑千元大鈔抗議，會議數度中斷，場面混亂。

縣府環保局則表示，環評法僅規定7天前要寄發開會通知單，未限制開會時間或地點，而隔一個月開會僅是民眾訴求，因此縣府仍按行政程序執行；針對開會時持續出現抗爭，希望民眾能理性討論並提出訴求，只要政府能做得到就會做到。

環團與自救會代表質疑，縣府為強推名間焚化爐，每次把開會地點設在南投市婦幼館，且密集召開會議，短短1個月內已開6天會，這次更刻意排在今、明兩天正逢名間宗教盛事「濁水媽」展開6天5夜遶境，藉此降低在地鄉親參與意願。

抗議群眾今天先在場外遙祭濁水媽，祈求神明主持公道，民進黨縣長參選人温世政也到場聲援，他批評，垃圾問題如腫瘤，動手術前須取得同意書，縣府沒取得地方同意就強推，漠視民意，並與民眾高呼「媽祖做主」、「守護名間」等口號。

而會議開始後，前立委陳椒華等人逐一審視環評項目，要求從嚴監測調查；部分群眾則場內點香要求環評主席等持香跟濁水媽道歉，遭警方攔阻；有民眾當場撒十萬元千元大鈔，質疑縣府蓋焚化爐燒垃圾為賺錢，會議數度中斷，場面混亂。

地方人士分析，反焚化爐團體透過從嚴審查、持續抗爭等手段，盼延宕甚至阻擋焚化爐興建；縣府密集開會強推進度，恐是怕焚化爐爭議延燒至下半年會影響年底選舉，力求在上半年完成程序。雙方各有算盤，但對解決南投垃圾卻都非好事。

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影