快訊

台積電二奈米洩密案 TEL台灣回應遭罰1.5億元：強化資訊管理體制

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

1個月開6天會...名間焚化爐環評頻開會仍開不完 關鍵原因曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影

南投名間焚化爐今天舉辦二階環評範疇界定會議第四次延會，因正逢濁水媽遶境，抗議群眾怒批縣府未按前次決議，每次會議應相隔一個月，更趁地方宗教盛事開會，而在場外遙祭媽祖，場內燒香、灑千元大鈔抗議，會議數度中斷，場面混亂。

縣府環保局則表示，環評法僅規定7天前要寄發開會通知單，未限制開會時間或地點，而隔一個月開會僅是民眾訴求，因此縣府仍按行政程序執行；針對開會時持續出現抗爭，希望民眾能理性討論並提出訴求，只要政府能做得到就會做到。

環團與自救會代表質疑，縣府為強推名間焚化爐，每次把開會地點設在南投市婦幼館，且密集召開會議，短短1個月內已開6天會，這次更刻意排在今、明兩天正逢名間宗教盛事「濁水媽」展開6天5夜遶境，藉此降低在地鄉親參與意願。

抗議群眾今天先在場外遙祭濁水媽，祈求神明主持公道，民進黨縣長參選人温世政也到場聲援，他批評，垃圾問題如腫瘤，動手術前須取得同意書，縣府沒取得地方同意就強推，漠視民意，並與民眾高呼「媽祖做主」、「守護名間」等口號。

而會議開始後，前立委陳椒華等人逐一審視環評項目，要求從嚴監測調查；部分群眾則場內點香要求環評主席等持香跟濁水媽道歉，遭警方攔阻；有民眾當場撒十萬元千元大鈔，質疑縣府蓋焚化爐燒垃圾為賺錢，會議數度中斷，場面混亂。

地方人士分析，反焚化爐團體透過從嚴審查、持續抗爭等手段，盼延宕甚至阻擋焚化爐興建；縣府密集開會強推進度，恐是怕焚化爐爭議延燒至下半年會影響年底選舉，力求在上半年完成程序。雙方各有算盤，但對解決南投垃圾卻都非好事。

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影

名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影
名間焚化爐二階環評範疇界定會議今第四次延會，因場內抗議不斷，會議數度中斷，場面混亂。記者賴香珊／攝影

焚化爐 環評 媽祖

延伸閱讀

影／千元鈔灑滿地！名間焚化爐挑遶境日開會 民眾點香、撒鈔票抗議

南投焚化爐環評爭議延燒 環評會選在濁水媽遶境惹議

花蓮預算卡關逾半年 縣府控議會違法 喊話中央1個月內裁決

高雄鹽埕宮廟遶境狂炸鞭炮惹民怨 制止還不甩警察消防環保聯手大開單

相關新聞

吃得健康不等於長壽！醫師點名「5種食物」恐提高心梗與癌症風險

很多人以為想活得久，關鍵在於補品或保健食品，但重症醫師黃軒指出，從流行病學與臨床觀察來看，真正影響壽命的往往不是「吃了什麼補」，而是「日常長期避開了什麼」。許多慢性病並非突然發生，而是在看似正常的飲食習慣中逐步累積而成。

楊梅休息站電動車自撞4死調查出爐 運安會：交通工程未能緩和風險

國道1號楊梅休息站啟用後車禍不斷，被稱為「國道最危險休息站」，去年初更發生電動車自撞分隔島事故，釀4死4傷，運安會今公布調查報告指出，事故車輛超速，且ADAS未能即時辨識標線，駕駛員也未立即警覺，加上交通工程未能緩和風險釀禍。

部落婦女不菸不酒卻「累累的」 馬偕尖石看診發現自體免疫疾病

新竹縣尖石鄉山區幅員遼闊，平均海拔高度均1500公尺以上，後山長期仰賴馬偕醫院醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年。馬偕醫療團隊在長期醫療支援中，發現特殊的「原發性膽汁性膽管炎」（PBC）病例，患者為一對不菸不酒的姐妹。醫師表示，PBC患者因症狀不明顯，只是偶爾覺得「累累的」，所幸透過肝炎防治計畫，早期發現並規律治療，避免病程進展至肝硬化。

GSK流感疫苗驚見「白色混濁」 食藥署揭調查結果：屬單一異常個案

新北市3月間通報發現公費流感疫苗出現「白色混濁」異常，引發外界對疫苗品質的關注。衛福部食藥署最新公布調查進度，GSK藥廠如期繳交報告，初步研判此事件並非生產線問題，而是「單一異常個案」，但仍將進一步召開專家會審，確保接種安全。

1個月開6天會...名間焚化爐環評頻開會仍開不完 關鍵原因曝光

南投名間焚化爐今天舉辦二階環評範疇界定會議第四次延會，因正逢濁水媽遶境，抗議群眾怒批縣府未按前次決議，每次會議應相隔一個月，更趁地方宗教盛事開會，而在場外遙祭媽祖，場內燒香、灑千元大鈔抗議，會議數度中斷，場面混亂。

台南老字號春捲花生粉被驗出黃麴毒素超標 衛生局複查後過關

台灣氣候炎熱潮濕，使花生、堅果及其加工產品等易滋生黴菌進而產生毒素，南市衛生局今年2月配合行政院消費者保護處，抽驗台南4件市售花生、堅果及其製品，其中，台南老字號知名春捲所用花生粉竟被檢出黃麴毒素超標，不過，衛生局本月中再次抽查後，複查結果均合格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。