力挺執法鐵漢 新北醫師公會豪捐60萬警政基金

為支持警方維護治安，新北市醫師公會捐贈60萬元給新北市警局警政基金，由局長方仰寧代表受贈。理事長顏鴻順指出，醫師守護市民健康，警察守護城市治安，期望透過醫界的支持，持續為第一線執法警察挹注暖流，構築強大後援。

新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，警察長年不分晝夜、堅守治安前線，辛勞與職業風險讓醫界感同身受。此次捐贈警政基金，不僅是提供資源上的實質協助，更期盼能發揮拋磚引玉之效，凝聚社會各界正向力量。

新北市警察局長方仰寧代表受贈時指出，警政工作肩負維護社會安定與保障市民安全之重責，除靠全體警員戮力以赴外，更有賴民間團體的支持與肯定。這筆基金將被妥善運用於鼓勵基層警強化警務執行，以提升治安維護效能及精進服務品質，確保市民生命財產安全。