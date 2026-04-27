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國小女童摔斷門牙…爸急智泡「這飲料」保住牙根 醫讚：滲透壓是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議，將斷牙浸泡在冷藏純鮮乳或生理食鹽水中，能有效維持牙周韌帶細胞活性。示意圖／Ingimage
醫師建議，將斷牙浸泡在冷藏純鮮乳或生理食鹽水中，能有效維持牙周韌帶細胞活性。示意圖／Ingimage

孩童在校園發生碰撞意外，導致牙齒脫落的狀況時有所聞，而事發當下的「保存方式」往往是決定牙齒能否成功接回的關鍵。日前，一名國小五年級女童在學校不慎跌倒，導致門牙整顆掉落。家長情急之下，聽從醫師建議將牙齒泡入液體中，但因手邊只有剛買的調味乳，最後竟是將牙齒泡在咖啡牛奶中緊急送醫，所幸處置得宜，成功保住恆牙。

收治該名個案的台北市立萬芳醫院兒童牙科主任謝承祐表示，女童平時就有定期回診檢查的習慣，意外發生後，家長第一時間致電求助，他便建議將脫落的牙齒浸泡於牛奶或生理食鹽水中並盡速就醫。雖然家長最終使用的是「咖啡牛奶」，但因其含有乳品成分，在緊急狀況下仍發揮了替代液體的作用。

謝承祐解釋，牛奶的酸鹼值與滲透壓和人體組織液、口腔環境十分接近，能有效維持牙根表面「牙周韌帶細胞」的活性，避免細胞因環境差異過大而受損。

面對牙齒意外脫落，許多人會因為慌張而做出錯誤的直覺反應。謝承祐特別點出幾項絕對要避免的「NG保存法」，如用衛生紙包覆、自來水沖洗或泡入熱水、熱牛奶中。若不幸發生牙齒脫落意外，醫師建議遵循以下正確處置方式，並務必把握「黃金30分鐘」內就醫（最遲不宜超過1小時）：

1.首選保存液：以「冷藏純鮮乳」或「生理食鹽水」為最佳選擇。若真的無法取得，含乳量較高的冷藏乳製品（如上述的調味乳）可作為緊急替代方案。

2.善用口腔環境：若現場找不到合適的保存液，可讓傷者暫時將牙齒含在口中，利用唾液維持濕潤；或嘗試將牙齒輕放回原位。

3.幼童需防誤吞：若孩童年紀太小或情緒激動大哭，應避免將牙齒含在口中，以免不慎誤吞卡住氣管。

謝承祐也補充，脫落牙齒接回後的治療方式會因年齡而異。以該名五年級女童為例，因牙根已發育完整，斷裂的牙髓神經無法自行修復，後續仍需進行根管治療；若為年紀較小的幼童，因牙根尚未閉合，神經有再生機會，未必需要抽神經。牙齒外傷後通常需觀察2至5年，待孩童約20歲顎骨發育穩定後，再評估是否製作永久假牙套。

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