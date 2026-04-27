農業部拚減藥見成效 估2027化學農藥風險值降為10年前57%

農業部於2017年宣示「化學農藥風險10年減半」政策。根據農業部最新預估，2027年農藥風險值約可降為2017年的57%。

農業部因應氣候變遷與全球永續發展趨勢，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「責任消費與永續生產」，於2017年宣示「化學農藥風險10年減半」政策。

農業部於2017年宣示「化學農藥風險10年減半」政策，透過推廣作物有害生物整合管理（IPM）、植物診療師專業輔導、友善環境植物保護資材補助等措施，同時建立農藥風險評估制度、推動分級管理及逐步汰除高風險農藥。

農業部設定的目標是在2027年前，達成整體農藥風險值減半的承諾。

根據農業部提供的最新資料，高風險農藥正逐步退場，例如托福松及托福毆殺滅，於今年3月已禁止輸入及製造，2027年起禁止加工及分裝，2028年底起禁止販賣及使用。

另外，農業部也已建立54項作物有害生物整合管理操作指引，並於2019年創立永續善農獎，鼓勵產業鏈各環節投入作物有害生物整合管理，有效降低化學農藥使用量，提升農產品品質與生產安全；2025年完成首屆植物診療師考試，錄取643人，未來重要工作之一就是協助農民精準用藥。

農業部預估，2027年的農藥風險值，約可降為2017年的57%。