新營醫院打造台南溪北腦傷醫療重鎮 優化搶救黃金期

衛生福利部新營醫院今宣布，將急診發展重心正式定位為區域型快速診斷中心及缺氧與腦傷特色醫療據點，並全力優化搶救患者流程，建立台南溪北高壓氧治療能力腦傷醫療重鎮。

新營醫院副院長李偉愷說，過去南市溪北地區若發生急性腦傷、心跳停止（OHCA）復甦後缺氧或一氧化碳中毒，病患常須長途跋涉轉送至市中心醫學中心。然大腦對氧氣極其敏感，缺氧時間越長，神經受損越不可逆。

為此醫院透過急診端即時診斷與神經內外科、高壓氧中心的深度整合，將為在地鄉親築起堅實的腦部救護防線。

李偉愷指出，為達成精準救治，更優化急診診斷流程；院方特別添購急診科專用床邊超音波設備，醫師能在第一時間即時評估病患循環穩定度與急症徵兆，掌握救命先機。

而針對腦傷病患，新營醫院提供即時MRI（核磁共振）檢查服務，讓醫師能迅速掌握神經受損狀況，為後續治療提供科學依據。另外，當病患於急診完成初步評估，神經內外科團隊會立即介入，針對腦出血、腦梗塞或外傷性腦傷進行專業處置；同時，配合院內高壓氧治療中心，透過高濃度溶解氧改善組織缺氧、減輕腦水腫並促進神經細胞修復。

李偉愷說，這是一場醫療團隊戰，急診科負責第一線精準診斷與穩定生命徵象，神經內外科則接手後續的專業治療與手術，再輔以高壓氧加速復原，形成完整腦傷照護鏈，希望及時搶救每名傷患。