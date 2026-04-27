花蓮3000劑「皮蛇疫苗」長者免費開打 保護力最高逾97％

花蓮縣政府持續推動長者健康照護政策，今年再度編列經費提供帶狀疱疹疫苗，預計供應3000劑2劑型疫苗，符合資格民眾可自5月4日起向戶籍所在地鄉鎮市衛生所預約，並自5月8日起陸續開打。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，為潛伏於神經節中的水痘帶狀疱疹病毒再度活化所引起，發病時除皮膚出現紅疹、水泡外，常伴隨單側劇烈神經疼痛，對生活品質影響甚鉅。研究指出，高達99.5％年長者體內帶有該病毒，且約每3人就有1人可能在一生中發病。

衛生局指出，預防帶狀疱疹除了維持規律生活與提升免疫力外，接種疫苗仍是目前最有效的預防方式，縣府自民國110年起即透過專案計畫，每年提供一定數量疫苗，免費供符合資格長者施打，今年政策持續推動。

今年提供的不活化基因重組疫苗Shingrix（欣剋疹）屬2劑型疫苗，需間隔2個月完成接種，50歲以上族群完整接種後保護力可達97.2％，70歲以上有91.3％的預防效果，且接種後10年整體保護力仍可維持約89％，對於預防帶狀疱疹及後續神經痛等併發症具顯著效益。

衛生局說明，本次補助對象為設籍花蓮且未曾接種帶狀疱疹疫苗的50歲以上中低收入戶及低收入戶民眾，以及65歲以上（原住民55歲以上）且患有慢性病的長者，符合資格者須於5月4日起向戶籍所在地衛生所預約，並依各所安排時間前往接種。

衛生局提醒，為確保資源公平分配，不開放跨鄉鎮市預約與接種，民眾應依戶籍地辦理，接種當天需攜帶健保卡、身分證、身分證影本，及中低收入戶或低收入戶證明文件，或一年內慢性病處方箋等相關佐證；55至64歲原住民另須攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本，以利資格審核。