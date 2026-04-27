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跨越中央山脈 桃園醫院建花東遠距會診雙向轉診

中央社／ 台北27日電

健康台灣深耕計畫第1階段成果，部立醫療體系發展在地特色醫療，其中桃園醫院選擇橫越中央山脈，與東西區連結遠距會診與區域內雙向轉診，打造桃苗花東健康照護網。

衛生福利部所屬醫院今天舉行健康台灣深耕計畫第1階段成果發表研討會，呈現部立醫院串聯全台灣地區醫院、基層診所與長照機構，對優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療、社會責任醫療永續等4大範疇，啟動台灣醫療體系的數位與綠色雙軸轉型。

衛福部桃園醫院長楊南屏分享，院方健康台灣深耕計畫特色之一就是建立雙向轉診、遠距會診機制，不僅為西部的桃園、苗栗地區提供區域內雙向轉診，據統計，114年桃苗區醫院門急診轉入總計1684人、轉出1661人。

桃園醫院雙向轉診更是選擇橫越中央山脈，打造東西區連結遠距會診等，承接著花東地區較複雜病患，打造桃苗花東健康照護網，據統計，114年花東區醫院門急診轉入桃園醫院總計258人、從桃園醫院轉出至花東醫院則為0人。

衛福部次長林靜儀致詞表示，在經濟效益不佳地區，部立醫院肩負照顧山海、偏鄉與都會民眾健康重任，一直站在第一線。希望透過健康台灣深耕計畫，提出更多建議與聲音，不僅完成使命，還能提供由下而上、有在地特色的創新發聲。政府將提供經費支持，全力支持第一線醫療人員。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐說，部立醫院長期面臨經營困境，笑稱從「省著花、數著花」可見一斑。但自去年推動健康台灣深耕計畫以來，我們需要充分發揮公衛使命，而資源整合則是當前最迫切的需求。

林慶豐指出，桃園醫院在進行跨越中醫山脈資源整合，台北醫院專注於數位發展、台南醫院負責府城資源分配、部立醫院也守護國境之南，承擔山海島嶼的醫療任務，旅遊醫院、旗山醫院及澎湖醫院統合區域醫療資源，照顧更多患者，部立醫院的核心任務就是讓社會看到價值。

衛福部 桃園

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