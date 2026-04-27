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梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

聯合新聞網／ 綜合報導
5月將進入梅雨季，需要使用到雨具的時間也會大增。中央社
5月將進入梅雨季，需要使用到雨具的時間也會大增。中央社

隨著5月將進入梅雨季、近期鋒面接連影響，全台降雨機率提高，雨傘與雨衣成為民眾外出必備用品。不過當雨具損壞或使用後需丟棄時，該如何正確分類常讓人感到困惑。環保單位提醒，不同材質的雨具處理方式各異，若未依規定分類，恐依《廢棄物清理法第50條第2款》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

台南市環保局說明說明，雨傘主要由金屬骨架與傘布組成，其中金屬約占七成，屬可回收資源。民眾丟棄前應先將傘布與骨架拆開，金屬部分交由資源回收車處理，而傘布則需作為一般垃圾丟棄，以利後續分類與再利用。

至於雨衣的處理方式則需視材質而定。若為輕便型、單一塑膠材質的雨衣，經清除髒污並移除非塑膠配件後，可歸類為塑膠類資源回收物；但若為一般較厚雨衣，因含拉鍊、釦子、反光條等複合材質，通常無法回收，應以一般垃圾方式處理。

環保單位進一步指出，若雨衣標示有回收標章或經現場清潔人員判定可回收，仍可依規定進入回收體系；否則切勿自行混入回收物，以免影響整體回收品質，增加處理負擔。

除了丟棄，環保團體RE-THINK也建議民眾發揮巧思延長雨具使用壽命，例如將舊雨衣改作防水墊、裁剪成防髒圍裙，或製成簡易防水收納袋；雨傘傘布也可再製為環保袋或野餐墊，達到資源再利用的效果。

雨傘 資源回收 廢棄物 環保

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