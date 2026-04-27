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姐妹不菸不酒只是「累累的」 馬偕尖石看診發現自體免疫PCB病例

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新竹縣尖石鄉受限於地處偏遠，長期仰賴馬偕醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年，上周五由馬偕醫院董事長李奇龍（前排左三）及總院長張文瀚（前排右三）率團隊共43人前往司馬庫斯舉辦大型義診，健保署北區業務組組長張温温（前排中）共同出席，總計看診與檢查達183人次。圖／馬偕醫院提供
新竹縣尖石鄉受限於地處偏遠，長期仰賴馬偕醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年，上周五由馬偕醫院董事長李奇龍（前排左三）及總院長張文瀚（前排右三）率團隊共43人前往司馬庫斯舉辦大型義診，健保署北區業務組組長張温温（前排中）共同出席，總計看診與檢查達183人次。圖／馬偕醫院提供

新竹縣尖石鄉山區幅員遼闊，平均海拔高度均1500公尺以上，後山長期仰賴馬偕醫院醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年。馬偕醫療團隊在長期醫療支援中，發現特殊的「原發性膽汁性膽管炎」（PCB）病例，患者為一對不菸不酒的姐妹。醫師表示，PBC患者因症狀不明顯，只是偶爾覺得「累累的」，所幸透過肝炎防治計畫，早期發現並規律治療，避免病程進展至肝硬化。

「哪裡有需要，就往哪裡去」，馬偕醫院多年來深耕偏鄉醫療，透過實際行動縮減城鄉醫療差距，讓醫療服務不再受限於距離。其中，新竹縣尖石鄉受限於地處偏遠，長期仰賴馬偕醫療團隊給予支援與協助，至今已達25年，上周五由馬偕醫院董事長李奇龍及總院長張文瀚率團隊共43人前往司馬庫斯，總計看診與檢查達183人次。

長期投入偏鄉醫療的馬偕醫院消化科系資深主治醫師陳席軒指出，過往在為居民進行腹部超音波時，首先發現57歲的拉娃，7年前因生活壓力與勞動長期感到疲累，過去沒有B肝與C肝病史，且飲食清淡且無飲酒習慣，但其黃疸指數偏高，肝功能異常，膽固醇超標，經腹部超音波檢查發現肝臟出現慢性發炎後的質地改變，確診罹患自體免疫性疾病「原發性膽汁性膽管炎（PBC）」。

陳席軒說，政府近年來對於B、C肝炎防治著力甚深，透過篩檢或病史追蹤、腹部超音波等檢查，診斷出異常個案。PBC屬於自體免疫疾病，女性罹患率較高，醫療團隊針對拉娃的女性家人進一步檢查，去年發現37歲的妹妹也有同樣疾病，目前姐妹都是秀巒衛生室固定追蹤的個案，長期規律服藥，控制良好，維持原有生活作息。

陳席軒表示，PBC患者因症狀不明顯，只是偶爾會覺得「累累的」，有時候皮膚會感到搔癢，但症狀都不至於太嚴重，以至於較少早期發現，所幸透過肝炎防治計畫，才能早期發現並規律治療，避免病程進展至肝硬化；此外，近年來也仰賴視訊腹部超音波為患者追蹤與篩檢，讓醫療打破距離的限制，讓山區居民也能享有高強度的醫療支援。

新竹縣尖石鄉山區幅員遼闊，平均海拔高度均1500公尺以上，後山長期仰賴馬偕醫院醫療團隊給予支援與協助。2019年，馬偕醫院更進一步將遠距醫療結合簡易穿戴裝置，以進行監測及遠端傳輸，可以即時進行心臟內科遠距會診。

2021年起將遠距會診科別擴大至眼科、耳鼻喉科、皮膚科等，近年積極的B、C肝炎追蹤也因機械手臂遠端進行腹部超音波掃描有所斬獲，於今年起秀巒衛生室也將遠距會診擴大至不分科，提升偏鄉醫療的可近性。

馬偕醫院早期定期派遣醫療團隊到新竹縣尖石鄉、五峰鄉義診，並自2001年承接健保署山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS計畫），今年邁入第25年，為就近照顧山區民眾。並於秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師，服務範圍包括田埔、秀巒、錦路、養老、泰崗、新光、鎮西堡、司馬庫斯、玉峰、石磊、馬里光、抬耀等尖石後山部落。

馬偕醫院董事長李奇龍說，醫院透過與政府合作推動醫療平權，讓醫療資源得以深入偏鄉，是馬偕身為教會醫院的重要使命，讓更多人獲得基本且必要的醫療照顧，此行並有健保署北區業務組組長張温温及相關人員共同出席。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚說，透過在地深耕，看見原鄉民眾就醫的需求，進而發展出許多符合部落民眾就醫的健康照護模式，多年來已樹立起非常扎實的基礎與典範，如2008年起每年在尖石開辦緊急醫療急救種子教學，從外傷處理、基礎包紮、異物哽塞、繩索垂降到心肺復甦術、自動體外電擊除顫器（AED）使用等，教導民眾緊急救護技巧。

由此，讓2012年司馬庫斯發生遊覽車重大意外事故時，現場即由居民自發性在第一時間動員救人，將傷害程度降至最低。2014年通往鎮西堡部落的道路發生小貨車墜谷事件，也是由部落牧師、青年，實際運用所學，即刻拯救車禍墜谷的傷者，這些都是馬偕以實際行動，將醫療之手伸向偏鄉後山的具體成果。

此次醫療團有兒科、眼科、中醫科、復健科、物理治療、牙科等醫護團隊，自馬偕醫院出發約3個半小時車程後，抵達素有上帝部落之稱的尖石鄉司馬庫斯部落，在下午及晚上繼續挑燈夜戰下，順利完成看診任務及15名學員急救種子訓練課程。

新竹 馬偕醫院

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