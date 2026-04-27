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核安會明恆春召開核三再運轉說明會 環團：不應冒險重啟

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
4月28日核安會將於屏東恆春舉辦核三重啟地方說明會。圖／聯合報系資料照
4月28日核安會將於屏東恆春舉辦核三重啟地方說明會。圖／聯合報系資料照

核能安全委員會明日將在核三廠所在地恆春鎮舉行「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會。環團今表示，核三廠曾因設備老舊，發生過起火、輻射外洩等諸多問題，再運轉所需設備更新、補強成本也都應進行經濟效益分析，建議核三廠專心做好除役工作，而非冒險重啟。

台灣蠻野心足生態協會今就「核三廠運轉執照換發案」發布聲明指出，核三廠有恆春活動斷層通過廠區，1號機氣渦輪機組廠房下方為斷層剪裂帶，2號機位於背斜軸上方，地底曾發生變形作用，強震發生時反應爐可能被拱起來。過去安裝地震儀時，曾挖到易燃沼氣。相關地質風險，應比照美國加州的洪堡灣核電廠（Humboldt Bay Nuclear Power Plant）緊鄰小鮭魚斷層的案例，永久關閉，停止製造核災風險。

聲明表示，核三廠歷年來曾發生至少7次起火事件，包含造成停機1年2個月的「77大火」；喪失全部電源，差點引發核災的「318全黑事件」；以及因設備老舊引發的火災事故，至少35次輻射汙染事件，包含管線爆裂輻射蒸氣洩漏；廢料廠房水溝汙染；甚至5000加侖輻射廢水汙染南灣沙灘等；至少45次其他異常狀況，包含控制棒底栓斷裂、氣機葉片龜裂、冷卻水洩漏、挖斷儀用空氣埋管，喪失外電84天才發現等相關不良紀錄。

聲明指出，核三廠歷年來運轉產生的低階核廢料，包含放射性汙染的廢樹脂、廢液、殘渣、衣物、零組件等，長期於廠內的減容中心，採壓縮及焚燒方式處理，長期焚燒低階核廢料的健康風險，應於決策前，充分評估、揭露並納入考量。

聲明進一步指出，核三廠僅剩約535束用過核燃料存放空間，約僅能再運轉約4年，不值得耗費大量資源，強推再運轉。另福島核災時，居民撤離範圍約30公里、美國撤僑範圍約80公里，核三廠相同距離，居民人數分別為約6萬人及近400萬人。若核三再運轉後，不幸發生核子事故，如何妥善撤離安、置居民，都應充分說明相關賠償規畫。

聲明表示，國際上許多民營核電廠因設備更新、安全提升所需成本高昂，不符經濟效益，而選擇如期除役甚至提前除役，台電身為國營事業，不能因為花的是公帑，就不考慮經濟效益，慷全民之慨，建議核三廠專心做好除役工作，不要冒險重啟核電。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等團體今也指出，2025年核三重啟公投未獲通過，其程序正當性也有明顯爭議。核三重啟所涉及的風險、核安成本與核廢負擔，主要由南部縣市、屏東縣與屏南地區在地承受，卻交由全國共同決定，不能代表恆春半島居民已同意承擔重啟帶來的風險與代價。明天將於恆春鎮公所門口召開記者會，將與恆春在地居民提出反對老舊核三重啟的明確訴求。

核電 恆春 核三廠

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