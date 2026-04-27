台南抽查商品標示不合格率9.22% 廚房用品違規最多

台南市政府強化商品標示稽查，2025年度抽查7027件商品中，有648件不合格，不合格率9.22%。市府強調，商品標示如同商品「身分證」，資訊透明與正確是保障消費者權益的基本條件，並以「輔導優先」方式協助業者改善違規情形。

經發局表示，長期與全市37區公所合作，定期深入百貨公司、量販店、超市及傳統零售通路查核，並配合經濟部專案加強抽檢。統計顯示，2024至2025年常見違規態樣包括未標示製造年月、未標示原產地及未標示主要成分或材料；不合格最多類別依序為廚房用品、服飾類、文具類、織品、手機保護貼殼套類以及祭祀用品。。

經發局指出，商品標示查核雖屬基礎且繁瑣，但對維護市場交易秩序與消費安全具關鍵作用。透過制度化稽查與跨單位合作，不僅提升資訊透明度，也讓消費者選購時有明確依據，降低權益受損風險。

經發局長張婷媛表示，為提升查核效能與業者守法意識，每年固定辦理4場講習，分別針對公所人員與業者強化法規認知與實務能力。今年首場公所講習已於4月22日完成，業者專場預計5月26日登場，從源頭提升標示正確率。

此外，市府推動商品標示業務績效評核機制，透過獎勵促進各區精進執行力。本次評比由永康區、北區及學甲區公所名列前三，其中永康區連續兩年評分逾90分。台南市在經濟部2023至2024年度督導評比中再獲「優等獎」，自2012年以來持續獲中央肯定。

市府表示，未來將持續強化稽查，透過「輔導優先、裁罰為輔」的方式輔導與評核制度，兼顧管理與協助，推動業者自主管理，朝資訊透明與公平競爭的市場環境邁進。

南市經發局透過制度化管理與跨單位合作落實商品標示並提升市場透明度。圖／台南市經發局提供