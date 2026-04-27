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台南抽查商品標示不合格率9.22% 廚房用品違規最多
台南市政府強化商品標示稽查，2025年度抽查7027件商品中，有648件不合格，不合格率9.22%。市府強調，商品標示如同商品「身分證」，資訊透明與正確是保障消費者權益的基本條件，並以「輔導優先」方式協助業者改善違規情形。
經發局表示，長期與全市37區公所合作，定期深入百貨公司、量販店、超市及傳統零售通路查核，並配合經濟部專案加強抽檢。統計顯示，2024至2025年常見違規態樣包括未標示製造年月、未標示原產地及未標示主要成分或材料；不合格最多類別依序為廚房用品、服飾類、文具類、織品、手機保護貼殼套類以及祭祀用品。。
經發局指出，商品標示查核雖屬基礎且繁瑣，但對維護市場交易秩序與消費安全具關鍵作用。透過制度化稽查與跨單位合作，不僅提升資訊透明度，也讓消費者選購時有明確依據，降低權益受損風險。
經發局長張婷媛表示，為提升查核效能與業者守法意識，每年固定辦理4場講習，分別針對公所人員與業者強化法規認知與實務能力。今年首場公所講習已於4月22日完成，業者專場預計5月26日登場，從源頭提升標示正確率。
此外，市府推動商品標示業務績效評核機制，透過獎勵促進各區精進執行力。本次評比由永康區、北區及學甲區公所名列前三，其中永康區連續兩年評分逾90分。台南市在經濟部2023至2024年度督導評比中再獲「優等獎」，自2012年以來持續獲中央肯定。
市府表示，未來將持續強化稽查，透過「輔導優先、裁罰為輔」的方式輔導與評核制度，兼顧管理與協助，推動業者自主管理，朝資訊透明與公平競爭的市場環境邁進。
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