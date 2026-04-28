從內用杯到包材革新！麥當勞讓環境友善走進日常 再創獨家潮流「麥步鞋」

在麥當勞，每個人充滿期待地拆開包裝紙，滿足地咬下大麥克，再拿起內用杯裝盛的沁涼飲料大口暢飲。用餐完畢，順手輕壓包裝紙，投入分類回收桶內，最後將內用杯擺放至指定回收區，結束愉悅的用餐時光。這些看似普通又流暢的動作，其實是一場無聲的環保行動，讓環境友善理念自然走入日常生活。

導入環境友善「內用杯」 用專業守護消費者

許多民眾已經注意到，在麥當勞餐廳裡，佐餐的飲品容器已悄然演變，不再是過往用過即丟的一次性紙杯，取而代之的是手感紮實、設計洗鍊的「內用杯」。這是麥當勞將環境友善融入日常的溫柔實踐。

為了在環境與食品安全間取得平衡，麥當勞在選材上極其謹慎。內用杯採用食品級PP塑膠，具備物理穩定性與耐酸性，耐高/低溫自-5℃至100℃，。最重要的是，內用杯通過美國FDA、歐盟 EU10/2011的雙重國際認證，並杜絕雙酚A與塑化劑的隱憂。

除了材質，後端的清潔維護也是關鍵。當內用杯使用後，一場嚴謹的「洗滌巡禮」隨即正式展開。麥當勞特別引進德國品牌清洗設備，每個杯子在進入自動化流程前，都需經過人工檢查外觀，確保杯體狀態無虞；隨後，在食品級洗潔劑與80～85℃的高溫水柱旋轉沖洗下，進行360度零死角的洗淨與殺菌。更透過定期的第三方檢驗，嚴格確保脂肪、澱粉、蛋白質與洗潔劑殘留。藏在幕後的細膩工序，守護每一口的清爽與純淨。

「內用杯」透過嚴謹洗滌流程與高溫殺菌，從人工檢查到高溫沖洗，守護每一次使用的安心與潔淨。 圖／麥當勞提供

小改變帶來的大美好? 造就無痛轉換的環保新生活

回到2019年，麥當勞推動「KISS一下 冷飲直接喝」，鼓勵消費者不使用塑膠吸管、直接就口喝飲料，成功減少95%的吸管用量。隨著環境友善觀念深植人心，2022年陸續導入的內用杯模式，從小細節深化環境保護。對消費者而言，從一次性紙杯到內用杯，或許是手感、習慣上的些微差異，但這樣的小小改變，能有效減少資源消耗與廢棄物產生，每個環節都串聯著對環境友善的齒輪，讓單純的內用體驗，成為每個人參與的地球守護行動。

麥當勞的內用杯，已逐步成為消費者的日常。現在，走進麥當勞，每個正在被使用的內用杯，就代表減少一個紙杯的消耗。除了內用杯，麥當勞推行的環保一杯起，鼓勵自備飲料杯和提供循環杯借還服務，這不僅是一個絕佳的生活教育現場，更像是一顆種子，在無形中帶動消費者養成減少紙杯用量，甚至自備環保杯的習慣，讓綠色生活的漣漪，從麥當勞的餐桌出發，擴散至整座城市。

麥當勞將環境友善理念融入日常生活，導入「內用杯」，民眾用餐後將內用杯帶至回收區，成為店內日常一景。 圖／麥當勞提供

「盒轉紙」包材革新 環保與便利同步升級

除了飲品容器的變革，麥當勞在包裝上的另一項跨步，就是移除包裝紙內的塑膠淋膜，透過微小改變，為環境帶來美好。

為了讓紙製食品容器可防油防水，包裝內層常覆有一層塑膠淋膜，或是使用添加含氟化物的防油劑，但卻成為環境與健康的隱憂；麥當勞自2008年起便主動停用含有 PFOA、PFOS等長鏈氟化物的防油劑，並於2024年將所有食品包裝袋全面轉為無添加氟化物的防油紙；2025年，更移除包裝紙內的塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，讓塑膠淋膜不再成為回收體系的困擾。方寸之間的包裝紙，包覆的不只是食物的溫度，更是麥當勞對地球的溫暖心意。

此外，麥當勞也將部分產品包裝，從紙盒改為包裝紙，減用的紙漿相當於減少使用超過10000棵樹木資源。當「大麥克」換上輕盈紙包裝，單手也能優雅掌握；透過包裝紙恰到好處包裹著麵包與配料，也讓人不必再擔心生菜掉落的尷尬，更能專注於享受美味。其他如「麥香魚」、「麥克鷄塊」、「蘋果派」等產品，同樣透過紙包裝帶來便利飲食節奏，同時保有經典的迷人風味。消費者自然而然地參與這場關於減塑的環境運動，在指尖真實感受到對環境友善的理念，以及與這片土地共生共好的深切承諾。

民眾使用內用杯用餐，麥當勞同步推動「盒轉紙」包材改革，從多面向減少一次性塑膠使用。 圖／麥當勞提供

環境友善概念具體化 跨界「麥步鞋」走出環保新潮流

環境友善行動不僅是一種生活態度，更是一場引領潮流的時尚實踐。麥當勞以創新的循環思維，推出獨步全球的「麥步鞋」，巧妙地將無法使用被淘汰的內用杯與飲料杯蓋，透過環保再製技術，轉化為支撐步伐的鞋底材料，賦予資源再生，傳遞「循環經濟」的深層意涵。

當穿上注入環保靈魂的麥步鞋，讓環保成為身上的時尚配件，也是展現自我的環境友善宣言，讓每一次的「麥」步前行，都成為對環境關懷最真誠的表態；環保不再只是餐桌上的選擇，更是腳下堅實且充滿風格的印記－「原來，做環保也能那麼潮！」

結合環保與潮流，麥當勞推出「麥步鞋」，以再生材質打造鞋底，讓每一步都踏出對環境友善的宣言。 圖／麥當勞提供

實現環境友善發展不停歇 邀請粉絲共創環保日常

麥當勞近年持續以「多元、循環」的角度思考如何讓包裝減少對環境的負擔：包括負責任採購、包裝減量/重複使用、轉換材質、回收管理，都必須同步思考。隱藏在美味背後的微小改變，串連循環經濟的運作，讓每位走進麥當勞餐廳的消費者，在享受用餐樂趣的同時，也能優雅且輕鬆地成為守護地球的一員。

為了邀請更多人體驗這份綠色潮流，即日起至5月11日期間，麥當勞於FACEBOOK官方粉絲頁發起「麥步鞋》 抽獎活動。只需分享一張「自己或和朋友 在麥當勞餐廳用餐」的照片，並留言「我在麥當勞用餐，這樣也可以做環保！」，即可獲得「麥步鞋」抽獎資格，共計將抽出150雙獨家「麥步鞋」。讓粉絲跟著麥當勞攜手做環保、一起「麥」向永續旅程！

想瞭解更多友善地球的行動，歡迎至 https://www.mcdonalds.com/tw/zh-tw/whats-hot/0422ReusableCup.html