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吃得健康不等於長壽！醫師點名「5種食物」恐提高心梗與癌症風險

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒指出影響壽命的往往不是「吃了什麼補」，而是「日常長期避開了什麼」。圖/AI生成
黃軒指出影響壽命的往往不是「吃了什麼補」，而是「日常長期避開了什麼」。圖/AI生成

很多人以為想活得久，關鍵在於補品或保健食品，但重症醫師黃軒指出，從流行病學與臨床觀察來看，真正影響壽命的往往不是「吃了什麼補」，而是「日常長期避開了什麼」。許多慢性病並非突然發生，而是在看似正常的飲食習慣中逐步累積而成。

黃軒在臉書指出，臨床上常見患者外表正常、不一定肥胖，卻可能在某天突然出現心肌梗塞、中風或癌症，回溯原因，多與長期飲食習慣有關。他強調，超加工食品、含糖飲料、加工肉品、反式脂肪與高鹽飲食，是最常見的「隱形風險來源」，並非單次攝取問題，而是長期累積的健康負擔。

在各類風險食物中，超加工食品如泡麵、餅乾、香腸等，因添加物與加工過程可能影響腸道菌相並引發慢性發炎，與心血管疾病及癌症風險上升有關；含糖飲料則因液態糖吸收快速、缺乏飽足感，長期可能導致胰島素阻抗並增加糖尿病與脂肪肝風險。

此外，加工肉品如培根、火腿與熱狗已被國際癌症研究機構列為第一類致癌物，與大腸癌風險相關；反式脂肪常見於油炸與加工糕點，會提高壞膽固醇並降低好膽固醇，加速動脈硬化；高鹽飲食則與高血壓、中風及心臟病風險密切相關，常隱藏於醬料與湯品中。

整體而言，黃軒強調長壽飲食的核心並非「吃得多健康」，而是減少長期慢性傷害。他建議飲食以約八成原型食物為主，飲品以水與無糖茶取代含糖飲料，加工肉品應作為偶爾攝取而非日常選擇，外食需注意隱藏油鹽，並學會避開看不懂的成分表。

另一方面，世界新聞網曾報導相關研究也從不同角度指出長壽的可能機制。科學家透過分析百歲人瑞的血液蛋白質特徵發現，他們的部分生理指標與年輕族群相近，特別是在發炎控制、代謝穩定與氧化壓力方面表現較佳，顯示身體長期維持穩定狀態，可能是延長壽命的重要關鍵。

研究進一步指出，百歲人瑞體內慢性低度發炎相關蛋白質較不易升高，免疫系統較為穩定，且氧化壓力較低，代表身體長期承受的損傷較少；同時，其胰島素訊號與血糖調節相關機制也維持較佳平衡，顯示代謝系統在長期時間軸中仍能保持穩定運作。

整體來看，不論是臨床觀察或生物老化研究，都指向相同結論：長壽並非依賴單一飲食或極端養生方式，而是來自長期生活型態的累積結果，包括飲食內容、代謝穩定、發炎程度與日常壓力控制。

飲食 健康

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