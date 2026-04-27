防範麻醉「隱形殺手」惡性高溫 台南安南醫院導入口服單挫林

手術安全不僅仰賴危機時刻搶救，關鍵更在於術前風險的精準掌握。台南安南醫院麻醉科引進口服型單挫林（Dantrolene）膠囊，並同步建置臨床評估流程，鎖定麻醉過程中最致命併發症之一「惡性高溫」，盼透過事前防範機制，降低手術不確定性，提升病患安全。

安南醫院麻醉科醫師蘇翔表示，目前國內多數大型醫院備有點滴注射型單挫林，但因藥價高昂、保存條件嚴格，一旦缺藥，補充期動輒半年，為打破此困境，醫院導入口服型劑量，讓南台灣在術前預防性用藥評估上更為完善，提供高風險族群在地且即時的醫療支持。

他提到，「惡性高溫」屬於罕見且高度致命的藥理遺傳反應，當特定體質患者接觸吸入型麻醉劑或特定肌肉鬆弛劑後，體內代謝會急速上升，導致體溫飆升、肌肉僵硬，嚴重時恐引發多重器官衰竭，儘管發生率約為0.001%至0.002%，但因進展迅速，被醫界視為麻醉房裡的「隱形殺手」。

蘇翔提醒，「惡性高溫」高風險族群包括曾有麻醉併發症者、家族有相關病史者，以及罹患特定肌肉疾病，如中央軸空病或King-Denborough症候群患者，相關預防性用藥須經麻醉專科醫師審慎評估後開立，目前採自費機制，並需在專業監測下使用。

此外，部分醫美診所或小型醫療機構受限於規模與藥物儲備，若缺乏即時處置能力，一旦術中發生突發狀況，轉院過程恐增加風險。蘇翔也呼籲，民眾術前應主動揭露病史並諮詢專業，透過術前多一分準備，將風險納入管理，才能在關鍵時刻為生命保留更多安全的餘裕。