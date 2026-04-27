你過勞了嗎？專家示警：高齡化＋壓力雙夾擊 恐成下一波公共危機

在高齡化社會加速、職場壓力持續升高的雙重夾擊下，「如何工作更久、更健康」已成全球迫切課題。由林口長庚紀念醫院攜手中華民國環境職業醫學會與台灣職業衛生學會共同舉辦的「2026職業衛生暨職業醫學國際學術研討會」，吸引來自美國、日本、新加坡、澳洲與韓國等多國專家齊聚，針對職場健康新挑戰提出解方。

研討會以「打造韌性與健康的未來勞動力」為主軸，點出當前職場正在出現的關鍵轉變。隨著延後退休與少子化影響，多世代同場工作的情形日益普遍，慢性病與心理壓力也同步攀升。各國專家指出，職業健康的核心已不再只是「避免受傷」，而是維持長期工作能力，讓勞工在不同生命階段都能安全持續工作。

國際經驗顯示，職場健康管理正快速進化。澳洲學者提出「心理安全氣候」概念，強調企業文化對員工心理健康與績效的影響；日本則以長年研究「過勞死」經驗，提醒過度工時與壓力已成公共健康問題。新加坡則從制度面切入，探討職業病認定與復工支持機制，保障職災勞工的權益。

除政策與制度面，另聚焦第一線風險議題，包括消防人員健康保護、人因工程設計、有害物質暴露控制與作業環境監測等。近年備受關注的「人造石矽肺」問題亦成討論焦點。臨床觀察顯示，部分石材加工勞工因長期吸入高濃度粉塵，罹患進展迅速的肺部疾病，甚至需肺移植。

台灣醫界早已提出警訊，林口長庚職業疾病診治中心數年前即發現相關疑似案例並通報，促使主管機關與醫療體系提高警覺。林口長庚職業疾病診治中心主任曹又中表示，職業醫學不再只是診斷職業病，而需提前介入，包括風險預測、健康監測與復工支持，協助工作者在不同生命階段維持工作能力。

國際專家指出，這類新興職業病往往潛伏期短、危害大，凸顯職場風險管理需更早介入。曹又中說，人造石矽肺風險從臨床通報走向國際平台討論，正是職業醫學影響政策的具體實踐。「職業醫學的使命，是讓每一位工作者都能在安全、健康的環境中，走完自己的職涯。」

面對超高齡社會來臨，未來職場競爭力關鍵不再只是效率，而是能否打造「所有年齡都能安全工作」的環境。包括高齡勞工復工支持、人因工程改善及跨世代溝通設計，都是企業與政府不可忽視的課題。林口長庚醫院院長陳建宗表示，職業健康不僅關乎個別勞工，更是社會永續發展的基石。

現代職業健康不再是單一危害防治，而是涵蓋心理、制度與社會支持的整體策略。陳建宗強調，現代職業健康不再是單一危害防治，而是涵蓋心理、制度與社會支持的整體策略。本次研討會結合臨床、研究與政策實務，讓台灣經驗與國際趨勢接軌，當全球正式邁入超高齡社會，醫療照護的核心思維正迎來關鍵轉變。

勞動部重視本次研討會，次長李健鴻親臨會場致詞。圖／長庚醫院提供