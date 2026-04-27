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勞退金追不上生活開銷 五一大遊行訴求「雇主提撥率提升至12％」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
五一勞動節將舉辦勞工遊行，高雄場總指揮林順基今號召群眾在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」記者宋原彰／攝影
五一勞動節將舉辦勞工遊行，高雄場總指揮林順基今號召群眾在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」記者宋原彰／攝影

五一勞動節將舉辦勞工遊行，今年兵分兩路，全國場與高雄場同步舉行，「高雄市產業總工會」林順基理事長今在記者會上，主張勞退新制已經實施20年目前6%提撥率，已經無法維持物價高漲下勞工的退休基本生活所需，在物價高漲下，即使加計勞保，勞工退休實質所得替代率也不到5成，將使廣大退休勞工皆成「下流老人」，要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率，逐年提升至12%。勞動節當天將上街高喊訴求。

此次遊行高雄場總指揮林順基今號召群眾，在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」他表示，勞退新制實施20年，6%提撥率無法維持物價高漲下勞工退休基本生活，根據勞保局今年2月統計數字，勞保老年年金去年共187.09萬人領取，平均每人僅領取約1.9萬元，勞退金部分，選擇勞退金月領的勞工每人平均僅可領取約6332元，等於勞工退休後每月僅有約2.5萬元。

林順基說，台灣平均每人每月消費支出要2.3萬元，北市更高達32,000元，再者65歲以上老人平均每人每年醫療費用為7萬 6377元，平均每個月近6500元，是29歲以下族群的6.4倍，「是最基本的生活費加上醫藥費，合計已經超過3萬元，目前的退休金完全無法維持物價高漲年代下的退休生活所需。」

中鋼公司企業工會理事長楊乙記表示，物價高漲下，即使加計勞保，勞工退休實質所得替代率也不到 5成，將使廣大退休勞工成「下流老人」，近年台灣經濟在國際表現在水準之上，失業問題也獲改善，但貧富差距卻日益惡化，政府無法逼企業加薪，至少要調高勞退 6%提撥率，才能強固社會安全體系，給勞工一個安定的未來。

台灣石油工會第一分會常務理事陳文崑表示，勞退新制上路讓勞工退休待遇腰斬，政府實施 10 年要檢討的承諾跳票了、，衍生至今20年，新舊制勞工待遇差距大，未來退休金嚴重不足等問題也愈來愈大，勞工已經忍無可忍、不能再等，朝野政黨應提案修正提「勞工退休金條例」第14條「雇主應為第七條第一項規定之勞工負擔提繳之退休金，不得低於勞工每月工資百分之六。」，讓勞工退休生活得到改善。

此外，漢翔公司岡山工會副理事長林建男表示，隨著環保規範趨嚴和國際上減碳要求，政府開徵碳費，這讓鋼鐵、石化等傳統高耗能產業經營空間大幅限縮，石化業處境更是艱難，中國2020年後大幅擴產，導致泛用原料（如乙烯、苯乙烯）利潤趨近於零，迫使全球大廠減產或停產，老字號的信昌化工更因此傳出大規模裁員，引發產業震撼。

林建男表示，面對這種轉型，老一輩的勞工企業往往用優退的方式處理，但青年勞動者與中高齡勞工該如何轉換？針對不同需求的勞工，政府能有什麼不同的做法？該產業或企業勞工的年齡結構、勞工需求為何？政府應更積極協助受衝擊產業的勞工。

五一勞動節將舉辦勞工遊行，高雄場總指揮林順基今號召群眾在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」記者宋原彰／攝影
五一勞動節將舉辦勞工遊行，高雄場總指揮林順基今號召群眾在行政院南部服務中心前高喊「勞退要提高，退休才有保！」記者宋原彰／攝影

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勞退 退休金 行政院 雇主 下流老人 物價 所得替代率

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