51連假國5尖峰時段估塞車 往返北宜買299元三日券划算

51勞動節連假從周五起共3天，預期大量車潮湧上國道，宜蘭縣政府預估國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，尖峰時段將出現塞車，建議搭乘國道客運路線可享原票價85折優惠，避開塞車且車程較快；另外如果3天往返北宜，可以購買宜蘭好行3日券，只要299元，不限次數可搭乘國道客運與宜蘭市區公車。

為疏導車流，針對國5高速公路管制措施，包括5月1日0至12時、5月2日5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；5月2日、5月3日13至18時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道的北向入口匝道高乘載管制；5月1日至5月3日，國道全線採單一費率，0至5時國道全線暫停收費；國5北上視交通狀況，開放大客車通行路肩。

鐵路運輸部分：4月30日（星期四）起至5月4日（星期一）止5天，全線加開各級列車共計108班，其中行駛經宜蘭地區包含彰化-台北-台東自強列車EMU3000共2班、臺東-臺北-彰化自強列車EMU3000共2班。

蘇花改大貨車管制：紓解尖峰時段車流，禁止21公噸以上大貨車通行時段：5月1日5時至17時（雙向），5月2日7至11時（雙向），5月3日12至18時（雙向）。

國道客運、市區客運：國道客運路線可享原票價85折，另配合TPASS2.0+優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30%折扣，等同最高6折優惠。市區客運可多利用「台灣好行三日券」只需支付299元，即買即用，72小時內可無限次搭乘國道客運（宜蘭－台北、基隆及桃園機場）、台鐵（鳳鳴至和平區間）及縣內市區公車，輕鬆暢遊宜蘭，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。

此外，縣政府教育處於連假期間，開放校園停車，包括宜蘭市中華國中及力行國小，羅東竹林國小，蘇澳南安國中及蘇澳國小，員山國小，三星憲明國小，總共278個停車位，請多加利用。