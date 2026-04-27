公職護理師55歲可退休 台大、北榮去職護理師逾120人 資深人力流失

私立醫院紛紛為護理師加薪，但公立醫院經營卻面臨難題。「健康台灣深耕計畫」成果發表會今天舉行，台北榮總院長陳威明表示，近年進公立醫院，「不是光榮，反而像懲罰」，因為許多獎勵金，公職身分無法獲得，使人力流失嚴峻，且公職護理師55歲就能退休，台大、台北榮總一年內離開護理師逾120人。

衛福部今舉辦「健康台灣深耕計畫」第一階段成果發表研討會。該計畫呈現部立醫院串聯全台地區醫院、基層診所與長照機構，針對「優化醫療工作條件」、「規畫多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」與「社會責任醫療永續」等四大範疇展現卓越成效，全面啟動台灣醫療體系的數位與綠色雙軸轉型。

身為公立醫院協會理事長的陳威明特別提到，國家有任何緊急狀況，公立醫院體系一定衝鋒陷陣，但公立醫院有很多公職醫師、護理師，尤其台北榮總，高達七成護理師有公職身分，但以前公職是榮譽，但現在是「懲罰」，因為許多獎勵金，公職身份無法獲得。

陳威明說，北榮護理師中，7成以上具公職身分，但去年配合政府「55歲危勞降齡退休」政策，資深同仁可於55歲即辦理退休，導致去年共有76名資深護理師離職，對北榮造成不小的影響，也讓他承受不少的壓力。資深人力去職，對於醫療照護、經驗傳承都有影響。

「健康台灣深耕計畫」的推動，是期許可為醫體系留下更多人才。陳威明表示，公立醫院協會將於6月13日舉辦公立醫院困境研討會，表達公立醫院訴求，邀集中央及地方各單位討論對策，「大家一起讓公立醫院繼續撐下去」。