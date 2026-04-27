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5月進入梅雨季真正梅雨何時到？吳聖宇這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三及周四又有一波鋒面，天氣轉雨，北台降溫明顯。本報資料照片
周三及周四又有一波鋒面，天氣轉雨，北台降溫明顯。本報資料照片

下一波鋒面周三報到，下周日(3日)新一波鋒面會逐漸靠近北部海面，下周一(4日)來到北台灣上空，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，5月1日就算進入氣象署定義的梅雨季，所以3到4日的鋒面就會是今年第1道梅雨鋒面，但是實際上的西南季風一直到5月上旬都還沒有看到跡象，鋒面的型態還是春雨型，真正的梅雨何時開始還要持續留意。

今明兩天天氣偏熱，吳聖宇指出，預估周三下午到傍晚之間鋒面就會來到北台灣上空，然後繼續東移，深夜到周四(30日)清晨之間通過台灣後進入東部海面，白天逐漸向東離開台灣附近。

吳聖宇表示，周三、周四又會是容易下雨的天氣。周三上午東半部有局部短暫陣雨，西半部大致仍是多雲的天氣，下午到傍晚隨著地面鋒面抵達北台灣，北部、東北部、花蓮一帶轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，晚間以後鋒面整個通過台灣上空，中南部、台東一帶降雨機會也將提高，各地有短暫陣雨或雷雨機會。

周四白天各地仍有短暫陣雨或雷雨，要等到晚間水氣減少，西半部雨後轉多雲的天氣，東半部仍有局部短暫陣雨，不過降雨明顯減少。

吳聖宇指出，這波鋒面後又會有稍強的東北季風南下造成降溫，周四北部、東北部高溫只剩下21到23度，中部及花蓮高溫24到26度，南部及台東高溫28到30度，北台灣明顯較涼。

周五(5月1日)鋒面離開，東北季風逐漸減弱，水氣較少，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨。北部、東半部白天高溫24到27度，中南部高溫28到31度。

周六(2日)花東地區有局部短暫陣雨，各地山區午後有局部短暫陣雨機會。溫度進一步轉熱，東半部高溫27到29度，西半部高溫30到32度或以上。

吳聖宇指出，下周日(3日)新一波鋒面會逐漸靠近北部海面，大氣狀態慢慢會變得比較不穩定，各地雲量增多，午後在山區有發展雲層並且擴散帶來局部降雨的機會，變動性會比較大一點。下周一地面鋒面又來到北台灣上空，不過下來後結構有減弱的趨勢，中高層短波槽也更淺、更偏北，對台灣天氣影響程度還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 鋒面

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