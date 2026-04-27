白內障造成急性青光眼頭痛頭暈 急診、眼科合力挽救視力

台中一名67歲患者左眼視力模糊，只能看到微光影，到診所檢查發現是嚴重白內障，他後來覺得頭痛頭暈，家人帶往童綜合醫院急診就醫，急診醫師曾柏元進行頭部理學檢查，發現其左眼的觸感比右眼硬，緊急會診眼科楊啓蘭醫師，確認是過熟性白內障造成的急性青光眼，安排水晶體超音波乳化手術，術後恢復良好，頭痛頭暈症狀也解除。

術後回診，楊啓蘭醫師發現患者進行過白內障手術的左眼，視力雖然比術前好，但仍然只有0.05，幫患者再安排光學同調斷層掃描（OCT），發現左眼有一個巨大的黃斑部圓孔（圓孔已達1600微米），再安排玻璃體切除及內限膜瓣膜轉位手術，術後一周，患者視力已回到0.5。

童綜合醫院急診部醫師曾柏元表示，頭痛暈眩的成因很多，包括常見的內耳前庭系統、心血管系統、神經系統或眼部疾病有關，民眾若身體有不適應該立即就醫，避免病況的惡化與延宕治療。急性青光眼是其中一項非常重要的鑑別診斷，患者因為抽血與電腦斷層等檢查都無異樣，經觸摸左眼球時發現硬度增加，臨床表現出左眼眼壓極度升高，研判眼科急症而會診眼科醫師處置。

眼科醫師楊啓蘭說，雖然坊間流傳白內障太久不開會急性青光眼，但大部分急性隅角閉鎖青光眼的病人，白內障影響視力的程度其實都不高，跟眼球本身的結構，例如遠視或沒有近視比較有關連。像本案例這種過熟性白內障造成急性青光眼的案例反而是少數，跟水晶體懸韌帶鬆脫關係較大。

他說無論是哪種急性青光眼，進行白內障手術都是最有效的根治方法。只要及時處置，大多數病患在手術後都能恢復到較佳視力，無須像慢性青光眼患者一樣長期點藥。

楊啓蘭表示，此患者出現的黃斑部圓孔並非常見的疾病，大多出現的症狀為視力減退，進行光學同調斷層掃描（OCT）就可以診斷。過去舊型的OCT功能較差，常被白內障或玻璃體出血阻隔。童醫院去年購置新型OCT，具備極高解析度、動態追蹤技術及多功能影像整合能力的優點，適合黃斑部、視網膜及青光眼的精細檢查。

如罹患嚴重的白內障，或者中等的玻璃體出血，也可偵測極細微的黃斑部變化。早期發生的黃斑部圓孔通常都小於400微米，通常只要進行內限膜移除手術即可恢復。但個案的黃斑部圓孔大小高達1600微米，須進行較為複雜的內限膜瓣膜轉位手術，才能將圓孔完全修復，讓患者視力從0.05回到0.5。