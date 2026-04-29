春季賞花季必備神機！用三星Galaxy Tab A11+聰明佈局 帶孩子出門也能優雅旅行

智慧旅遊成為2026年的標配，旅行就該是一場享受，而非燒腦任務！迎接春季賞花熱潮與母親節獻禮季，具備豐富AI功能的平板是優雅旅行必備首選，不論是行前規劃、快速查詢各種所需資訊、整理親子旅遊日記，有了AI加持就能事半功倍。

根據國外市調結果顯示，有50%消費者認為AI顯著提升生活品質與購物效率。AI不僅已深入許多人的日常，更能幫助消費決策，不論是工作或休閒旅遊，懂得運用AI才是新一代智慧生活的指標。三星Galaxy Tab A11+憑藉全新升級的Galaxy AI功能，化身強大的隨身旅遊管家，一機搞定行程大小事，是從容質感假期的神助手。

三星Galaxy Tab A11+憑藉全新升級的Galaxy AI功能，化身強大的隨身旅遊管家。 記者沈昱嘉／攝影

●「搜尋圈」讓美景即刻現蹤 旅遊資訊隨查隨有

每次出遊，行前的行程規劃總是令人頭痛，想去熱門景點又不想人擠人，或是臨時起意要找還不是很多人知曉的在地新興小店，AI都能給你最佳建議。

三星Galaxy Tab A11+擁有Gemini AI的強大運算功能，長按機身側鍵就能快速喚醒Gemini AI助理。在出發之前，可運用Gemini AI與Samsung Notes，針對出遊天數、國家或地點、個人或家人的興趣與喜好，讓Gemini AI幫你規劃一趟專屬的完美旅行，包括當地電壓、天氣、大人小孩的建議穿搭、推薦景點、交通路線、哪些物品不能攜帶入境...都能快速查詢後將相關資訊一併整理在Samsung Notes，還可加入照片、備忘錄，就連打包行李也更有效率。

在社群看到漂亮的打卡點或是誘人的美食，卻又不知地點所在，只要透過「搜尋圈」功能，圈選螢幕上的照片或文字就能迅速查找，讓科技成為專業的隨身導遊。

三星Galaxy Tab A11+擁有Gemini AI的強大運算功能，「搜尋圈」只要圈選螢幕上的照片或文字就能迅速查找旅遊相關資訊。 記者沈昱嘉／攝影

長按三星Galaxy Tab A11+機身側鍵，就能快速喚醒Gemini AI助理。 記者沈昱嘉／攝影

三星Galaxy Tab A11+的Gemini AI搭配Samsung Notes，可針對出遊天數、地點、喜好，輕鬆規劃專屬的旅遊行程。 記者沈昱嘉／攝影

●沉浸影音＋強勁續航 實用工具 不只行動娛樂不斷線 更是育兒好幫手

全家出遊最怕行程卡關、交通誤點或孩子因長途車程感到焦躁，三星Galaxy Tab A11+配備11吋大螢幕、支援90Hz更新率，畫面切換超流暢，7,040mAh大電池更提供長效續航力，可播放高品質動畫、影片安撫孩子情緒；在大螢幕上和家人一起討論接下來的旅遊安排、欣賞旅途中拍攝的精彩照片或是即時查找旅遊資訊，視覺上也能更輕鬆。

如果正在追劇，有了實用的平板在手，車程移動中、睡前的零碎時間都能讓你的娛樂不斷線。三星Galaxy Tab A11+內建4顆立體聲喇叭與Dolby Atmos音效，隨時隨地都能變身為劇院級行動娛樂中心，是媽媽在忙碌之餘犒賞自己的最佳放鬆工具。

三星Galaxy Tab A11+配備11吋大螢幕、7,040mAh大電池更提供長效續航力，在旅途中也能享受娛樂不斷線。 記者沈昱嘉／攝影

三星Galaxy Tab系列提供多元規格，可滿足媽媽們的不同需求。如果需要在家事與公事中頻繁切換身分、喜歡閱讀電子書和作筆記，或是閒暇時光想要培養畫畫等興趣，三星Galaxy Tab S11系列擁有更強勁的效能、便利的S Pen手寫筆，其中旗艦級的三星Galaxy Tab S11 Ultra更搭載14.6吋超大螢幕，為媽媽打造更極致的生活好幫手。

今年母親節也有多項優惠，即日起至5月17日，選購Samsung Galaxy Tab系列平板即享限定95折優惠，透過Samsung Members App輸入指定序號，還可再享最高NT$2,500現折優惠，輕鬆升級無負擔；活動期間同步提供多重好禮，包含購買指定機型即贈ITFIT書本式保護殼、Galaxy Tab S11 Ultra薄型鍵盤皮套或ITFIT藍牙鍵鼠組等實用配件（視購買依機型而定），加購智慧手錶或耳機再享85折優惠，讓送禮一次到位。

更多詳細優惠資訊可參考官方活動頁面：https://www.samsung.com/tw/offer/tablet-deals/