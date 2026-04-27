健康台灣「打團體戰」 衛福部立醫院打造韌性健康防護網

為落實「健康臺灣」國家願景，衛福部去年通過深耕計畫，共編列5年489億元，協助醫院發展。衛福部今天舉辦「健康臺灣深耕計畫」第一階段成果發表研討會。該計畫呈現部立醫院串聯全台地區醫院、基層診所與長照機構。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，深耕計畫鼓勵部立醫院區域聯盟，「打團體戰」，就地解決醫療問題。

陳志鴻說，2023年總統大選期間，許多醫療團體認為，政府對醫療投資不足，低於日本、南韓，並紛紛提出訴求，期望可以增加醫療投資占國民生產毛7％以上。在健保費用不容易提升的情形下，賴清德總統推動健康台灣深耕計畫，協助醫療院所發展智慧醫療、綠色醫療等。

醫福會執行長林慶豐說，衛福部立醫院於1949年時稱為省立醫院，1999年改制為署立醫院，2013年轉型為部立醫院，但隨著醫療變遷，過往政府補助省立醫院人事費用達50億元，現在僅有24.5億元，醫療收入100元中，來自公務預算的只有5元，目前經營私人醫院一樣的困難。但隨著深耕計畫讓各家醫院得以發展。

衛福部次長林靜儀說，公立醫院體系在慢性病、偏鄉醫療或緊急醫療的任務外，包含防疫任務等負擔了重大的責任。深耕計畫由各醫院自行提出，可以幫醫療服務長出不一樣的視野跟模式，以照顧每一位偏鄉患者，兼顧民眾的健康。

衛福部今天舉辦「健康台灣深耕計畫」第一階段成果發表研討會。該計畫呈現部立醫院串聯全台地區醫院、基層診所與長照機構，針對「優化醫療工作條件」、「規畫多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」與「社會責任醫療永續」等四大範疇展現卓越成效，全面啟動台灣醫療體系的數位與綠色雙軸轉型。

面對全球醫護人力挑戰，計畫將「改善職場環境」視為首要任務。各院積極導入護理語音AI小幫手、電子紙床頭卡與智慧藥櫃，以科技取代無效工時，大幅降低臨床文書負荷。如草屯療養院透過設立「內科X精神科」過渡病房、升級輪班員工宿舍，並實施彈性工時，有效降低護理離職率，有效減輕第一線壓力。各院也積極推動跨院電子學習護照與數位學習平台，消弭學用落差，打造具吸引力的友善專業職場。

深耕計畫顯著強化了非都會區的醫療韌性與平權，如恒春旅遊醫院聯合南門、恒基等院資源，啟用半島首間心導管室，將急性冠心症的在地留置率大幅躍升至72.5%，免除重症患者跨縣市波的風險。澎湖醫院成立在地「早療聯評中心」與「日間型精神復中心」，填補離島長期的照護斷層。屏東醫院則打造配備超音波與五官鏡療巡迴車，深入原鄉部落進行精準篩檢。

此外，嘉義醫院整合5家小型地區醫院，推動專車專人的「代檢整合服務」，南投醫院則建構遠距教學賦能消防局救護員(EMS)與急診協作，全面升級城鄉的急救防線。在智慧化與長照方面，台中醫院與豐原醫院推展「生活圈醫養照護模式」，於住宿型長照機構導入「非侵入性光纖生理監測(智慧床墊)」，落實24小時自動巡房，大幅減輕照服員夜間巡視負擔。

同時，台北醫院領航深耕59項智慧醫療服務，並與桃園醫院等共同推動符合國際標準的HL7FHIR資料交換平台與AI影像判讀中心(IRC)，實現醫療數據跨院即時互通與輔助診斷。在推動ESG綠色醫療上，各院積極落實ISO 14064溫室氣體盤查與ISO 50001能源管理，台北醫院更實踐逾30項節能行動，引領整體醫療體系的綠色轉型。

衛福部強調，健康台灣深耕計畫不僅促成部立醫院的軟硬體升級，更透過資源共享帶動基層診所與社區長照網絡共榮共好。未來科技應用與區域聯防，為全民構築更高品質、更具韌性的健康防護網。