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公務人員大逃亡！ 台鐵、消防、警察等工會要求調薪至少6000元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，至行政院前召開記者會，要求薪資待遇正常化。記者邱德祥／攝影
台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟上午號召公務體系勞動者集結，至行政院前召開記者會，要求薪資待遇正常化。記者邱德祥／攝影

近期公務人員逃亡潮引起政府重視，勞工團體今於行政院前集結表示，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮對外宣布將會在下半年爭取「專業加給」提升，以此宣稱為調薪，但公務體系長年以來面對實質業務不斷攀升、承擔超額責任，要求各級俸祿額至少調高6000元，並於「各機關加班費支給辦法」設置加班費率，泛公務體系也應比照。

台灣鐵路產業工會、台灣公務革新力量聯盟號召公務體系勞動者今於行政院前集結召開記者會，表達4項訴求，分別為各級俸祿額至少調高6000元；修正「各機關加班費支給辦法」，加班費以全薪計算、設置加班費率；泛公務體系應比照公務人員調薪；技工工友調整薪餉表最高至230點，並檢討職工退休金計算基準。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕認為，公務人員近年逐步感受到「實質業務量提升超越實質薪資」的剝奪感，加上勞動環境面臨缺人、過勞、血汗工時與黑數、職場不法侵害等多項不利因素，導致人員離退和流動，行政院應同步考量以2026年、2027年應有調幅總計6.76%作為最低調整幅度，調升至少6000元的金額。

消防員工作權益促進會副秘書長林昶志表示，以消防人員為例，經常性領到危險加給及危險加成就未全薪納入於加班費基數中，勞工加班費有1.34、1.67的倍率，但公務人員不僅沒有倍率，加班費甚至被設了上限，導致基層加班加越多，政府付出的成本反而相對越低，加班費必須要全薪計算，且要設置倍率。

台大癌醫工會常務理事潘泓甫指出，對於大量的約聘僱醫療人員來說，專業加給只佔整體薪資大約1成，專業加給調升也幾乎無法反映通膨，更無法回應這幾年急遽增加的工作負擔。目前許多私立醫院的薪資已經逐漸追上，甚至超過公立醫院，而且在工時制度、彈性安排、員工福利上，往往比公立體系更有吸引力，在這樣的條件之下使得公立醫院留才倍感壓力，最後受影響的是整個台灣的醫療韌性與公共安全。

台灣鐵路產業工會理事長曹嘉君主張，低薪問題是台鐵無法穩定推動安全改革最大的障礙，因為低薪導致招考人才不利，罕見發生延後報考以及備取即錄取、放榜就開始備取的荒謬狀況，種種狀況也導致資深人才流失，造成鐵路運輸受到衝擊，不僅事故頻傳造成員工疲於奔命，行政院目前只願意調升專業加給狀況下，應特別宣布國公營事業同樣要考量調薪。

台灣警察工作權益推動會主張，警察目前的勤務樣態，是源於長年來的為國奉獻、為社會安全妥協形成的結果，政府應將加班費加成的基本權利還給基層、停止這種惡性循環，這樣才能開始真正的政府改造。

記者會最後，人事行政總處給與福利處代表出面接見陳情回應，行政院調薪涉及龐大人事支出，均會依照流程進行提案，目前全部都在研議中，並會納入團體意見。但現場團體不滿指出，人總目前已將方案送至行政院待審核，如何再納入團體意見？認為這是非常荒謬且威權的回應。

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