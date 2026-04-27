快訊

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

北市衛生局抽驗茶葉及花草茶 7件不合格多來自網購平台

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定4件則是網路平台販售，包含網購茶品、餐廳等，針對不合格產品已要求業者全數下架，經調查確認違規屬實，依相關規定處辦。

衛生局表示，此次抽驗不符規定產品，計有「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件，分別檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定，不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中「玫瑰花」4件、「金盞花」1件經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，依相關規定處辦。

衛生局表示，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依同法處負責業者6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品安全首重源頭把關，進口茶商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品來源憑證，以利產品溯源管理。

衛生局也提醒，消費者在泡茶時除使用80℃以上水溫外，將第一泡茶水倒掉，也可避免攝取到殘留農藥。選購相關產品時，最好選擇具有良好信譽之商家產品，或具農政機關核發之農產品標章，以確保飲食安全。

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供
北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

衛生局 茶葉 農藥殘留 北市 網購

延伸閱讀

保障毛寶貝健康 新北動保處教飼主挑選寵物食品5撇步

央視曝光陸兒童彩妝亂象 成人用卻冒充「兒童專用」

寵物美容契約遭指難落實 農業部：誤解

藥商拒賣點滴、手術刷洗液給獸醫？ 防檢署：動物用藥供應穩定

相關新聞

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，2026年4月30日（周四）至5月2日（周六）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景，緊接著周日（5月3日）至下周二（5月5日）將於台北市峨眉街出現，一連6天都有機會在台北市區街道，看到「夕陽穿街」的夢幻奇景。

今明逾30度溫差大 周三周四鋒面挾雷陣雨掃全台

把握好天氣，周三鋒面又要來了，天氣轉雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。

泡芙人減重 醫師：只靠少吃會復胖 飲食加運動效果更好

錯誤的減重方式會危害健康，不僅復胖率高，還容易導致身體出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況。一名30多歲女性上班族，不愛運動但想減重改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制，每日攝取熱量不到600大卡，3個月內瘦了15公斤，但只要一恢復正常飲食即迅速復胖。

子宮最怕4地雷 「3大NG食物＋1壞習慣」：恐害荷爾蒙失調

Instagram粉專「小葳營養師」近日分享「殘害子宮的3大NG食物＋1行為」，指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。她提醒，若想降低婦科疾病風險，應從日常飲食與作息調整做起。

不吃早餐=不健康？30歲女反而精神好 醫師：吃錯比空腹糟糕

臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」近日分享門診案例，一名30歲女性表示自己長期不吃早餐，但早上精神狀況良好，反而因同事不斷提醒「不吃早餐不健康」而感到困擾。

勞退金追不上生活開銷 五一大遊行訴求「雇主提撥率提升至12％」

五一勞動節將舉辦勞工遊行，今年兵分兩路，全國場與高雄場同步舉行，「高雄市產業總工會」林順基理事長今在記者會上，主張勞退新制已經實施20年目前6%提撥率，已經無法維持物價高漲下勞工的退休基本生活所需，在物價高漲下，即使加計勞保，勞工退休實質所得替代率也不到5成，將使廣大退休勞工皆成「下流老人」，要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率，逐年提升至12%。勞動節當天將上街高喊訴求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。