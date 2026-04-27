北市衛生局抽驗茶葉及花草茶 7件不合格多來自網購平台

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定4件則是網路平台販售，包含網購茶品、餐廳等，針對不合格產品已要求業者全數下架，經調查確認違規屬實，依相關規定處辦。

衛生局表示，此次抽驗不符規定產品，計有「玫瑰花」4件、「白菊花」、「蝶豆花」及「金盞花」各1件，分別檢出殘留農藥不符農藥殘留容許量標準規定，不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中「玫瑰花」4件、「金盞花」1件經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，依相關規定處辦。

衛生局表示，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可依同法處負責業者6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品安全首重源頭把關，進口茶商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品來源憑證，以利產品溯源管理。

衛生局也提醒，消費者在泡茶時除使用80℃以上水溫外，將第一泡茶水倒掉，也可避免攝取到殘留農藥。選購相關產品時，最好選擇具有良好信譽之商家產品，或具農政機關核發之農產品標章，以確保飲食安全。

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供

北市衛生局近日抽驗超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗49件產品，其中7件產品不符規定。圖／衛生局提供