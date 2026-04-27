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爐火非藍色要小心！火焰顏色洩警訊 消防局：恐釋放致命氣體

聯合新聞網／ 綜合報導
「魚漿夫婦」近日在臉書提醒民眾，居家使用瓦斯爐的安全不容忽視，建議民眾藉由爐火顏色確認是否安全。 示意圖／ingimage
「魚漿夫婦」近日在臉書提醒民眾，居家使用瓦斯爐的安全不容忽視，建議民眾藉由爐火顏色確認是否安全。 示意圖／ingimage

臉書粉專「魚漿夫婦」近日提醒民眾，隨著天氣逐漸炎熱，居家使用瓦斯爐的安全也不容忽視，建議民眾可趁機檢查爐火狀況是否正常。貼文指出，日常烹飪時最應注意的其實是「火焰顏色」，因為這往往是判斷燃燒是否安全的重要指標，簡單觀察就能及早發現潛在問題。

魚漿夫婦說明，理想的瓦斯爐火應呈現藍色火焰，代表燃燒過程中氧氣充足，屬於完全燃燒狀態。此時產生的主要為熱能、二氧化碳與水蒸氣，不僅加熱效率較高，也相對安全穩定，是最適合用來烹調的狀態。若火焰穩定且呈藍色，通常代表設備運作正常。

相反地，若火焰呈現黃色或橘色，則需提高警覺。這通常代表燃燒不完全，可能與爐頭阻塞、通風不良或進氣不足有關。此類狀況不僅降低熱效率，也可能產生一氧化碳，對人體健康構成威脅。若發現異常火焰，應盡快檢查或維修，避免發生危險。

根據新竹縣政府消防局官網資料，正常瓦斯爐火應為藍色，若出現紅色或橘黃色火焰，即代表燃燒不完全。此外，天然氣本身其實是無色無味，平時之所以能聞到味道，是因為業者添加嗅劑，作為漏氣警示。若在室內聞到瓦斯味，應先保持冷靜，輕輕打開門窗通風，並避免使用任何電器或點火，以降低風險。

消防局也提醒，民眾可透過檢查橡膠軟管是否老化破損，或以肥皂水測試管線是否漏氣。若發現持續產生氣泡，即可能有漏氣情形，應立即關閉瓦斯開關並聯絡專業人員處理。若確認有漏氣，切勿開關電器設備，並應關閉氣源、保持通風，必要時以簡易方式暫時封堵漏氣處，並儘速通知瓦斯公司協助。

使用瓦斯器具重點整理

• 火焰顏色：藍色＝正常；紅／橘＝燃燒不完全

• 聞到瓦斯味：先開窗通風，勿開電器、勿點火

• 漏氣檢查：肥皂水測試管線、查看軟管是否破損

• 發現漏氣：關閉瓦斯開關、避免電器操作、儘速聯絡瓦斯公司

• 緊急處理：可先簡單封堵漏氣處，降低外洩風險

瓦斯外洩 消防員

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