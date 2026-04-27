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台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景。聯合報系資料照片
一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景。聯合報系資料照片

一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，2026年4月30日（周四）至5月2日（周六）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景，緊接著周日（5月3日）至下周二（5月5日）將於台北市峨眉街出現，一連6天都有機會在台北市區街道，看到「夕陽穿街」的夢幻奇景。

「懸日」是指太陽在升起或落下時，恰好出現在兩側高樓林立的街道底端的景象。氣象署指出，夕陽在每日預報的中位時間到達街心位置。在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象。

根據氣象署2026年懸日預報，周四17時56分至18時16分、周五17時53分至18時13分、周六17時50分至18時10分於台北市忠孝東西路（新生高架以西） 將可見懸日美景，夕陽將逐日較前1日早3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍高。

緊接於5月3日17時57分至18時17分、5月4日17時55分至18時15分、5月5日17時52分至18時12分於台北市峨眉街（西寧南路以西）也可見懸日美景，夕陽將逐日較前1日早2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍高。

根據氣象署預報，下一次可見懸日美景時間為8月7日至8月12日，同樣位於台北市峨眉街及忠孝東西路。

8月7日（周五）18時1分至18時21分、8月8日（周六）18時3分至18時23分、8月9日（周日）18時6分至18時26分於台北市峨眉街（西寧南路以西）將可見懸日美景，夕陽逐日約較前1日晚2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍低。

緊接著8月10日（周一）17時58分至18時18分、8月11日（周二）18時1分至18時21分、8月12日（周三）18時3分至18時23分於台北市忠孝東西路（新生高架以西） 也可見懸日美景，夕陽逐日約較前1日晚2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前1日稍低。

氣象署表示，夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點有些微差異；另也提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼，民眾在街道觀賞懸日時，也要注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

中央氣象署最新預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景，而下一次可見懸日美景時間為8月7日至8月12日。圖／中央氣象署提供
中央氣象署最新預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景，而下一次可見懸日美景時間為8月7日至8月12日。圖／中央氣象署提供

一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景。聯合報系資料照片
一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，周四（4月30日）至周六（5月2日）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景。聯合報系資料照片

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