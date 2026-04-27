不吃早餐=不健康？30歲女反而精神好 醫師：吃錯比空腹糟糕

臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」近日分享門診案例，一名30歲女性表示自己長期不吃早餐，但早上精神狀況良好，反而因同事不斷提醒「不吃早餐不健康」而感到困擾。對此，家醫科醫師李思賢指出，其實不必過度焦慮，是否吃早餐應回歸個人身體狀況與整體飲食習慣，而非盲目跟從他人觀念。

從科學角度來看，李思賢說明，人體在早上的胰島素敏感度確實較高。根據2022年發表於《Journal of Diabetes Investigation》的研究顯示，早上8點的胰島素敏感度比晚上8點高出約33%，代表早上進食在代謝上具有一定優勢。不過，這並不代表「一定要吃早餐」，而是提供一種生理上的參考依據。

他進一步指出，若從生理時鐘來看，「早餐加午餐」確實比「午餐加晚餐」更符合身體節律，但關鍵仍在於早餐內容。台灣常見早餐如三明治、蛋餅、漢堡等，多為精緻澱粉與加工食品，容易造成血糖快速上升。2024年《Diabetes and Metabolism Research and Reviews》也指出，早餐「品質」比「是否進食」更為重要，低營養密度的早餐甚至不一定優於空腹狀態。

因此，李思賢建議，若平時不吃早餐，但午晚餐能維持均衡健康飲食，其實無須為此感到壓力，強調「吃什麼」比「什麼時候吃」更關鍵。不過若有時間準備，仍可選擇高營養密度的早餐，例如沙拉搭配蛋白質與健康脂肪，有助於提供穩定能量，讓一天有更好的開始。

不過，也有人提出不同觀點，營養師vivi曾在臉書提醒「跳過早餐」未必有助減重。許多人以為少吃一餐能降低熱量攝取，但實際上，長時間空腹可能導致午餐出現報復性進食，反而攝取更多高油高糖食物。此外，身體在長時間未進食的情況下，可能進入「節能模式」，降低代謝效率，進一步影響減脂效果。

此外，不吃早餐也可能影響專注力與情緒表現。vivi建議，早餐不需過於豐盛，但應聰明搭配，例如無糖豆漿搭配地瓜與堅果、優格水果杯加麥片，或全麥吐司夾蛋與蔬菜等，都能兼顧蛋白質、纖維與好脂肪。她也提醒，早餐可視為啟動代謝的關鍵，只要選對食材，就能幫助身體維持穩定能量，提升整體生活品質。