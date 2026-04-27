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肝基會攜手7-ELEVEN前進花蓮光復 「你超了嗎？」義診反應熱烈

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，民眾反應熱烈。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，民眾反應熱烈。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，民眾反應熱烈，腹部超音波名額公布兩天內即報名額滿。今天光復鄉大安村活動中心有上百位民眾接受抽血和腹部超音波名檢查，守護肝臟健康。

肝基會表示，鄉鎮醫療資源不足，民眾往返醫院動輒花費數小時，考量花蓮光復鄉災後清理與重建工作已告一段落，此時舉辦免費腹部超音波檢查與義診活動，協助回歸生活正軌的鄉民落實健康管理。

今天的腹超活動針對30歲以上鄉民提供涵蓋肝、膽、胰、脾、腎的腹部超音波檢查，現場並有專業護理人員解說檢查結果，若民眾檢查結果需進一步轉診，肝基會將提供後續就醫諮詢與轉介服務，且針對經濟弱勢族群，肝基會亦備有健保未給付項目的醫療經費補助，確保偏鄉民眾不因災後負擔或經濟壓力而延誤治療。

除了肝基會提供的腹部超音波檢查活動外，國際扶輪3523地區南港扶輪社與松柏醫療集團等多達十個民間機構團體也提供多項義診項目，包括一般內科、骨科復健、婦產科、牙科等。

光復鄉代表會主希廖翊鈞強調，這次活動結合了公部門、NGO組織與民間團體的力量，堪稱光復鄉歷年來最大規模義診，呼籲鄉親把握這次難得的醫療服務，共同響應「醫起幸福」的願景，一起守護光復、顧健康。

肝基會與7-ELEVEN合作逾廿年，透過全台門市零錢捐支持，將醫療資源帶入鄉鎮與基層行政區，累計服務已逾25萬人次。本次活動結合花蓮縣衛生局、光復鄉民代表會、國際扶輪3523地區南港扶輪社、松柏國際醫療集團等。活動一個月前，透過鄰近蓮富、太巴塱、馬太鞍等7-ELEVEN門市張貼海報宣傳與預約報名。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，圖為民眾接受腹超檢查。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，圖為民眾接受腹超檢查。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，篩檢活動現場有許多民眾前來。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，篩檢活動現場有許多民眾前來。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診。本次活動結合花蓮縣衛生局、光復鄉民代表會、國際扶輪3523地區南港扶輪社、松柏國際醫療集團等。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診。本次活動結合花蓮縣衛生局、光復鄉民代表會、國際扶輪3523地區南港扶輪社、松柏國際醫療集團等。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN「今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，民眾聽取篩檢結果說明。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN「今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，民眾聽取篩檢結果說明。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，醫師為民眾進行保肝腹超檢查。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN合作，今天於花蓮光復鄉舉辦「今年超了沒—免費腹部超音波檢查活動」及義診活動，醫師為民眾進行保肝腹超檢查。圖／肝基會提供

花蓮 抽血 光復鄉 肝基會 義診 超音波

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