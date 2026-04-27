當心腸胃道群聚！苑裡高中30多人身體不適拉肚子 老師也中招

苗栗縣縣立苑裡高中上周一下午驚傳疑似食物中毒事件，有30多位高三學生感到身體不適，甚至出現拉肚子症狀，但有一班級卻只有老師「中招」，相當詭譎；縣府衛生局調查後，初步排除營養午餐及外購飲料、雞排釀禍，研判是腸胃道病毒群聚致病，將持續追蹤。

據了解，上周一下午3點多，縣立苑高高三有7個班級師生，剛吃完外購的飲料、雞排即陸續發病，30多位學生感到身體不適，甚至出現拉肚子症狀，其中有一班級老師沒吃營養午餐，且全班只有他拉肚子，因此校方初步排除共食的營養午餐，第一懷疑對象是訂購的外食。

校方表示，當天下午30多位身體不適高三師生，因症狀較輕微均未就醫，隔天也僅1名學生請事假未到校上課，但仍通報衛生局介入調查。

衛生局指出，若是營養午餐食材出狀況，應該是大部分班級師生出現問題，且一名有病症老師並未食用營養午餐，而當天下午僅高三且有訂購外食班級師生感到身體不適，因此初步排除營養午餐釀禍。

另外，當天下午2點40分左右，訂購的飲料、雞排外食送抵後，3點才開吃，但最早的第一位發病者是3點10分，以腸胃消化系統來說，剛吃下的飲料或雞排應該還沒有足夠時間進入大腸引發腹瀉；之後調查外送店家的食材及環境，也均符合衛生條件。

因此，該事件初步排除食物中毒，研判是腸胃道病毒群聚所引發，將持續追蹤並密切觀察可能肇病源頭；由於近期常有腸胃道病毒致腸胃不舒服症狀發生，也呼籲大家要勤洗手，注重個人衛生。