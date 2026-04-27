快訊

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

民進黨駁軍購黑箱：1.25兆軍購清單早公開 請藍白指出哪項不重要？

聽新聞
0:00 / 0:00

當心腸胃道群聚！苑裡高中30多人身體不適拉肚子 老師也中招

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣縣立苑裡高中上周一下午有30多位高三師生感到身體不適，經調查初步排除營養午餐引發食物中毒，圖為示意圖與本事件無關。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣縣立苑裡高中上周一下午有30多位高三師生感到身體不適，經調查初步排除營養午餐引發食物中毒，圖為示意圖與本事件無關。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣縣立苑裡高中上周一下午驚傳疑似食物中毒事件，有30多位高三學生感到身體不適，甚至出現拉肚子症狀，但有一班級卻只有老師「中招」，相當詭譎；縣府衛生局調查後，初步排除營養午餐及外購飲料、雞排釀禍，研判是腸胃道病毒群聚致病，將持續追蹤。

據了解，上周一下午3點多，縣立苑高高三有7個班級師生，剛吃完外購的飲料、雞排即陸續發病，30多位學生感到身體不適，甚至出現拉肚子症狀，其中有一班級老師沒吃營養午餐，且全班只有他拉肚子，因此校方初步排除共食的營養午餐，第一懷疑對象是訂購的外食。

校方表示，當天下午30多位身體不適高三師生，因症狀較輕微均未就醫，隔天也僅1名學生請事假未到校上課，但仍通報衛生局介入調查。

衛生局指出，若是營養午餐食材出狀況，應該是大部分班級師生出現問題，且一名有病症老師並未食用營養午餐，而當天下午僅高三且有訂購外食班級師生感到身體不適，因此初步排除營養午餐釀禍。

另外，當天下午2點40分左右，訂購的飲料、雞排外食送抵後，3點才開吃，但最早的第一位發病者是3點10分，以腸胃消化系統來說，剛吃下的飲料或雞排應該還沒有足夠時間進入大腸引發腹瀉；之後調查外送店家的食材及環境，也均符合衛生條件。

因此，該事件初步排除食物中毒，研判是腸胃道病毒群聚所引發，將持續追蹤並密切觀察可能肇病源頭；由於近期常有腸胃道病毒致腸胃不舒服症狀發生，也呼籲大家要勤洗手，注重個人衛生。

食物中毒 病毒 衛生局 拉肚子 腸胃道 苗栗

延伸閱讀

南港高中傳水痘群聚！網質疑防疫假、停課全沒有 北市府給答案

3天4例！北市南港高中爆水痘群聚 衛生局：個案均返家隔離

會考別亂吃！這2類最安全 過來人曝慘痛經驗：考到一半掛急診

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

相關新聞

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

一年一度限定的天文景觀「懸日」即將登場，中央氣象署最新預告，2026年4月30日（周四）至5月2日（周六）台北市忠孝東西路將可見到懸日美景，緊接著周日（5月3日）至下周二（5月5日）將於台北市峨眉街出現，一連6天都有機會在台北市區街道，看到「夕陽穿街」的夢幻奇景。

今明逾30度溫差大 周三周四鋒面挾雷陣雨掃全台

把握好天氣，周三鋒面又要來了，天氣轉雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。

泡芙人減重 醫師：只靠少吃會復胖 飲食加運動效果更好

錯誤的減重方式會危害健康，不僅復胖率高，還容易導致身體出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況。一名30多歲女性上班族，不愛運動但想減重改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制，每日攝取熱量不到600大卡，3個月內瘦了15公斤，但只要一恢復正常飲食即迅速復胖。

子宮最怕4地雷 「3大NG食物＋1壞習慣」：恐害荷爾蒙失調

Instagram粉專「小葳營養師」近日分享「殘害子宮的3大NG食物＋1行為」，指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。她提醒，若想降低婦科疾病風險，應從日常飲食與作息調整做起。

不吃早餐=不健康？30歲女反而精神好 醫師：吃錯比空腹糟糕

臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」近日分享門診案例，一名30歲女性表示自己長期不吃早餐，但早上精神狀況良好，反而因同事不斷提醒「不吃早餐不健康」而感到困擾。

勞退金追不上生活開銷 五一大遊行訴求「雇主提撥率提升至12％」

五一勞動節將舉辦勞工遊行，今年兵分兩路，全國場與高雄場同步舉行，「高雄市產業總工會」林順基理事長今在記者會上，主張勞退新制已經實施20年目前6%提撥率，已經無法維持物價高漲下勞工的退休基本生活所需，在物價高漲下，即使加計勞保，勞工退休實質所得替代率也不到5成，將使廣大退休勞工皆成「下流老人」，要求政府修法，將勞退新制雇主強制提繳率，逐年提升至12%。勞動節當天將上街高喊訴求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。