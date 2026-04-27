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推動「安心御老」平台 中榮：迅速掌握長者狀況

中央社／ 台中27日電

退輔會建構「安心御老」平台整合即時通報、風險預警與跨單位轉銜功能，今年在榮民醫療體系推展。台中榮總今天表示，透過平台迅速掌握長者身體狀況，立即處理急性傷病。

國軍退除役官兵輔導委員會去年建構「安心御老」平台整合即時通報、風險預警與跨單位轉銜功能，今年於各地榮民醫療體系與榮民服務處全面推展。針對獨居等高風險長者，平台導入遠端居家照護系統與智慧監控設備，確保突發狀況即時通報、即刻應對，大幅降低意外事故風險。

台中榮總說明，101歲單身獨居的趙姓榮民今年初在家不慎跌倒至診所治療後，榮民服務處人員探視時發現他身體仍多處疼痛，還腹瀉、發燒，將他送到台中榮總。

醫療團隊檢傷發現趙爺爺左頭頂有傷口，為他縫合，後續住院也診斷出膝蓋有水腫，給予抽液治療並評估膝蓋病況將影響長輩往後的行動力，出院後不適合再獨居生活，安排他轉往埔里分院護理之家。中榮表示，從跌倒探視、就醫到長照安置，平台全程串聯，應用科技建構安全防護網，穩穩接住長輩安危。

台中榮總高齡醫學中心主任林時逸表示，醫療團隊透過平台查閱趙爺爺關懷紀錄，迅速掌握長者身體狀態，不僅立即處理急性傷病，後續也能在平台上反映長照需求，並說服趙爺爺接受安置，體現平台「一點生變、全面應援」的核心精神。另透過此一平台也讓社區獨居榮民長輩照護，轉型成數位化新模式。

台中榮總指出，中榮也和苗栗、台中、彰化榮服處合作，借助智慧管理APP，讓偏遠山區、行動不便的長者不必長途跋涉也能獲得醫療照護。透過「安心御老」平台，多部門合作主動出擊，跨越空間與行動能力的屏障，將醫療資源帶到每一個有需要的地方。

長照 台中榮總 台中

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