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桃園公車服務再提升 乘車集點通勤更優惠

文／ 桃園市政府 提供

嶄新亮相的米奇主題全車車體彩繪公車，以活潑鮮明的設計展現桃園公車新形象。 圖／桃園市政府 提供
嶄新亮相的米奇主題全車車體彩繪公車，以活潑鮮明的設計展現桃園公車新形象。 圖／桃園市政府 提供

為提升公共運輸服務品質，桃園市政府近年積極推動公共運輸改革，並於今（115）年啟動「TAB新桃園幹線」公車服務提升計畫，除將陸續新闢7條幹線公車之外，也針對既有5大幹線公車進行候車時間優化，同步推動車輛、候車設施及服務形象升級，打造更便捷友善的公共運輸服務。

TAB 新桃園幹線規劃推出12條幹線公車，其中，既有5大幹線包括台一、BR、GR、高鐵及中豐幹線，將以縮短候車時間為目標進行優化，乘車費率則比照現況，維持「持桃園市民卡乘車享買一送一」優惠；新闢的7條幹線，則以補足運輸廊道為主軸，納入南環線、北環線等環狀幹線，使未來跨區往返不必繞經市中心。7條路線陸續上線，且將於試辦期間推出「持桃園市民卡免費乘車」。同時，桃市府也整合桃小巴接駁服務，今年預計新增100條路線，讓桃園市公共運輸更便利。

桃園幹線公車5月起將推出「月月抽」及「乘車集點」活動。 圖／桃園市政府 提供
桃園幹線公車5月起將推出「月月抽」及「乘車集點」活動。 圖／桃園市政府 提供

除路網與班次調整外，桃市府更同步推動公共運輸服務環境軟硬體提升，包含駕駛員制服更新、太陽能電子紙智慧站牌設置，及候車亭增設「語音播報輔助系統」，讓候車環境更友善；新一代公車動態預測系統也將於6月上線，利用新演算法提升到站資訊的準確度，讓候車資訊更準確。為推廣TAB 新桃園幹線上路，5月起推出「乘車集點」及「月月抽」活動，搭乘新桃園幹線公車，掃描車上活動QR Code即可參加集點，若搭乘「迪士尼主題公車」點數加倍，累積滿6點即可參加「月月抽」，有機會獲得3C、熱門餐券、實用家電、迪士尼雙人遊等好禮！

5月起搭車月月抽大獎，搭米奇主題公車並掃碼，集點點數加碼變2點。 圖／桃園市政府 提供
5月起搭車月月抽大獎，搭米奇主題公車並掃碼，集點點數加碼變2點。 圖／桃園市政府 提供

張善政市長表示，桃園公共運輸的進步，不會只靠單一措施完成，而是要從路網、班次、資訊、站體、服務到社區接駁一起提升。本次亮相的米奇主題全車車體彩繪公車，以活潑鮮明的設計展現桃園公車新形象，也是桃園公車形象升級的重要亮點之一，未來將持續廣邀優良業者投入桃園公共運輸服務，透過多元參與及良性競爭，進一步提升整體公車服務水準，讓市民感受到桃園公車更便利、更準時、更清楚、更好搭，並願意將公共運輸作為日常外出的重要運具選擇。

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