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腦部同一處再中風！8旬翁規律用藥仍復發 醫揭「基因」是關鍵

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院神經部醫師謝沛峰指出，透過CYP2C19藥物基因檢測，可確認抗血栓藥物是否適合，避免出現「乖乖吃藥卻仍無法預防中風」的情況。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院神經部醫師謝沛峰指出，透過CYP2C19藥物基因檢測，可確認抗血栓藥物是否適合，避免出現「乖乖吃藥卻仍無法預防中風」的情況。圖／新竹台大分院提供

新竹8旬余姓老翁1年前因小中風住院治療，每天準時服用抗血栓藥物，沒想到不到1年，再次因手腳無力被送進急診，檢查發現腦部同一位置又發生中風。醫師提醒，問題可能出在藥物的「基因代謝差異」，提醒若長輩正在服用保栓通預防中風，可考慮藥物基因檢測。

新竹台大分院神經部醫師謝沛峰指出，余翁1年前出院後生活十分自律，不僅徹底戒菸，每天準時服用抗血栓藥物「保栓通（Clopidogrel）」，復健後幾乎恢復日常生活，但不到1年再次中風，讓他無奈地問醫師：「我沒有三高、菸也戒了，藥一天都沒漏掉，為什麼中風還是又發生了？」

謝沛峰說明，問題可能出在藥物的「基因代謝差異」。保栓通進入人體後，需要透過肝臟的CYP2C19酵素轉化，才能發揮抗血栓作用。如果基因型屬於「代謝不良型」，藥物就無法被活化，保護效果也會大幅降低。

謝沛峰指出，研究顯示，台灣人具有相關基因型的比例高於西方族群，完整保護型約30至40%，效果減半型約40至60%，幾乎無效型約10至15%。換句話說，超過一半的病人服用保栓通時，其保護效果可能並不完整。

余翁後來接受CYP2C19藥物基因檢測，結果顯示屬於「幾乎無效型」，保栓通在體內幾乎沒有抗血栓作用。在醫師建議下改回阿斯匹靈治療，追蹤1年未再發生中風，也沒有出現腸胃不適。

醫師提醒，若家中長輩正在服用保栓通預防中風，可考慮進行藥物基因檢測。檢測方式僅需抽血，不需禁食，終身只需檢測1次，即可確認藥物是否適合，避免出現「乖乖吃藥卻仍無法預防中風」的情況。

謝沛峰說，目前CYP2C19藥物基因檢測健保尚未給付，屬於自費檢測項目，透過檢測結果，醫師可依個人體質選擇適合的抗血栓藥物，讓中風預防更精準，也讓藥物真正發揮保護作用。

中風 腦部 基因 血栓

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