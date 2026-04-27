快訊

影／大甲媽遶境進香網友關心「阿嬤」是否完成躦轎心願 原來是動畫

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
見閱法律事務所所長李佩縈（中）鼓勵所有罹癌患者，「真正改變一切的， 不是命運，是你怎麼看待疾病。」記者郭政芬／攝影
見閱法律事務所所長李佩縈（中）鼓勵所有罹癌患者，「真正改變一切的， 不是命運，是你怎麼看待疾病。」記者郭政芬／攝影

見閱法律事務所所長李佩縈日前在健康檢查中，透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為乳管原位癌。她求診中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平，由於腫瘤呈現「多發性分布」，她和古君平以及整型外科醫師黃重崴醫病溝通後，進行乳頭保留患側全切除併雙側乳房立即重建，術後5天，患者立刻上工，恢復良好。

古君平表示，所謂「多發性乳癌」，是指在同一側乳房中出現兩處以上、甚至分布於不同象限的腫瘤病灶。此案例影像檢查中，右邊乳房至少可見3處病灶，最大約1.6公分，最小約0.6公分。由於多發性腫瘤可能在影像未顯現的區域仍存在潛在癌細胞，臨床上通常建議進行乳房全切除，以降低殘留與復發風險。

古君平說明，乳管原位癌雖尚未侵犯周邊組織，但若未積極處理，未來可能演變為侵襲性乳癌，因此確診後仍建議乳房手術切除。本案例於手術中同步進行前哨淋巴結切片檢查，確認無淋巴轉移，顯示疾病仍屬早期階段。術後並與整形外科合作，患者選擇進行患側全切除併雙側乳房立即重建。

古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活型態影響不容忽視，建議民眾減少使用塑膠製品、避免高溫接觸塑化材料，降低環境荷爾蒙暴露風險。此外，定期篩檢仍是早期發現、提高治癒率的關鍵，尤其40歲以上女性應依國健署建議定期接受乳房檢查，守護自身健康。

李佩縈回診時特別跟兩位醫師致謝，分享這次經驗，她說自己將邁入60歲，當知道乳房異常，了解是人的老化過程，面對現實，相信醫師，接受治療。在60歲生日當天，送給自己的生日禮物，進手術室，切除乳房並重建。身為律師的她，面對疾病，她像平常處理司法案件一樣，「知道它，面對它，解決它。」

李佩縈鼓勵所有罹癌患者，「只要覺得自己是幸運的，你就會是幸運的人。」她說，當被宣判乳癌原位癌時， 她也曾擔心要不要化療？會不會掉頭髮？ 但當她知道，可以切除再重建時，不需要化療，也不需要放療。 她反而鬆了一口氣。很多人以為，戰勝疾病靠的是奇蹟。 但她說，「真正改變一切的， 不是命運，是你怎麼看待疾病。」

透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為乳管原位癌。圖／醫院提供
透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為乳管原位癌。圖／醫院提供

醫師古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活型態影響不容忽視。記者郭政芬／攝影
醫師古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活型態影響不容忽視。記者郭政芬／攝影

腫瘤 乳癌 律師 篩檢

延伸閱讀

3月被傳死訊 內唐亞胡親證罹攝護腺癌：已治療「解決問題」

身體發黃、無痛感、小便像茶！女子確診胰臟癌 醫生教3招自查黃疸

3月被謠傳死亡 以色列總理內唐亞胡證實罹癌已接受治療

單親媽媽癌症扶養生病兒 不向命運低頭獲表揚自強母親

相關新聞

今明逾30度溫差大 周三周四鋒面挾雷陣雨掃全台

把握好天氣，周三鋒面又要來了，天氣轉雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。

不吃不喝求死…專家：斷食非自然死不符善終 不應誤導

「本人已經決定斷食往生，不吃不喝，一心求死，肉身已損壞，直接往生淨土，才是正確選擇。」一名癌末患者在病床附近貼上告示，宣示自己斷食決心。但醫師觀察發現，該個案害怕死亡，經過詳談，建立醫病間信任感，這才打消斷食求死的念頭，接受安寧療護，安詳去世。

石崇良：安樂死有疑慮不考慮推動 健保擬加碼給付鼓勵在宅安寧

台灣安寧療護發展多年，臨終病人死亡品質居亞洲第一，然「在宅善終」（Home Hospice Care）接受度仍偏低，目前每年安寧服務約十萬人次，其中二萬人選擇居家安寧，其餘八成集中在醫院。為提高在家善終的可近性，健保擬透過加成給付，鼓勵醫療院所參與在宅安寧。

泡芙人減重 醫師：只靠少吃會復胖 飲食加運動效果更好

錯誤的減重方式會危害健康，不僅復胖率高，還容易導致身體出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況。一名30多歲女性上班族，不愛運動但想減重改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制，每日攝取熱量不到600大卡，3個月內瘦了15公斤，但只要一恢復正常飲食即迅速復胖。

子宮最怕4地雷 「3大NG食物＋1壞習慣」：恐害荷爾蒙失調

Instagram粉專「小葳營養師」近日分享「殘害子宮的3大NG食物＋1行為」，指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。她提醒，若想降低婦科疾病風險，應從日常飲食與作息調整做起。

台灣地震風險需重新檢視 台大研究曝「斷層活動恐被低估逾9成」

台大最新研究發現，地表侵蝕與沉積不僅改變地形，還會造成地殼如「翹翹板」般升降，進而影響相對海平面變化，顛覆過去僅以斷層活動解釋海岸抬升的觀點。此外，研究顯示，過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差，台灣部分區域的斷層活動速率可能被低估超過90％，顯示現行地震風險評估有重新檢視的必要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。