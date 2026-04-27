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濕紙巾、抹布、油脂成元凶 新北揚水站年清9噸垃圾

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
揚水站槽體清理上層油脂塊情況。圖／新北市水利局提供
揚水站槽體清理上層油脂塊情況。圖／新北市水利局提供

新北污水系統仰賴揚水站維持輸送動力，但民眾將濕紙巾、抹布及油脂等異物投入排水系統，導致設備負荷加重。水利局統計，每年從揚水站清出的垃圾與底渣高達9公噸，相當於1萬5000人每日產生的垃圾量，若未即時清除，恐造成抽水機故障甚至污水回堵。

水利局長宋德仁表示，目前新北市污水下水道接管率已逾71%，管線長度達2600公里，系統涵蓋3座污水抽水站、22座揚水站及15座截流站。一般污水多依地勢以重力流方式輸送，但因距離或地形限制，須仰賴揚水站作為中繼動力，將污水持續送往處理廠，是整體系統不可或缺的重要節點。

宋德仁指出，揚水站多位於狹窄地下空間，清淤作業環境艱困。統計114年度共執行169次清淤任務，現場常見塑膠製品、濕紙巾、抹布等生活垃圾，甚至有餐飲業排放的油脂在站內凝結成塊。這些異物不僅可能卡住抽水機葉輪、影響運作效率，也會造成管線淤積，進一步衝擊環境衛生。

他說，餐飲業依規定須設置油脂截留器，但若未定期清理，仍可能讓油脂流入系統並在揚水站累積。清淤人員須在高溫、異味及空間狹小等不利條件下作業，排除障礙，確保污水系統全天候正常運作。

水利局呼籲，污水下水道的穩定運行除仰賴市府維護，也需要市民配合，切勿將垃圾、廚餘及濕紙巾等丟入排水系統，餐飲業者也應確實維護油脂截留設備。透過正確使用習慣與定期維護，才能降低設備損耗，維持城市環境整潔與公共衛生。

八里P04揚水站進行泵浦吊運清理作業。圖／新北市水利局提供
八里P04揚水站進行泵浦吊運清理作業。圖／新北市水利局提供

操作人員於揚水站進行槽底清淤作業。圖／新北市水利局提供
操作人員於揚水站進行槽底清淤作業。圖／新北市水利局提供

操作人員於揚水站泵浦清理出大量棉絮、破布與垃圾。圖／新北市水利局提供
操作人員於揚水站泵浦清理出大量棉絮、破布與垃圾。圖／新北市水利局提供

水利局 污水 新北

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