客嫌童哭給負評！餐廳護家長「多扛一星也撐得住」名醫相挺批：台厭童過頭

高雄市三民區早午餐店「蘇蘇食作」近日因一則網路負評引發討論。一名顧客指稱，店家放任其他客人的小孩在店內吵鬧，影響用餐品質，因此留下1星評論。對此，業者出面回應，強調當時情況屬於幼兒正常情緒表達，且家長已積極安撫，並表示該評論反映的更像是個人對孩童的不耐，而非店家管理失當。對此，醫師蘇怡寧也發文聲援挺店家。

蘇蘇食作在臉書發文說明情況，當天為3名母親各自帶著年幼孩童用餐，從中午入座至約1點前整體狀況皆屬平穩，僅在用餐尾聲，一名約1至2歲幼童突發哭鬧，母親也隨即安撫。店家指出，針對這類尚無法清楚表達情緒的幼兒，「提醒」效果有限，實務上也難以要求家長離場，否則恐影響整體用餐氛圍與基本人情。業者反問，是否應因單一事件將母子請出餐廳，這樣的期待是否合理。

店家進一步表示，實務上確實會規範影響安全或過度干擾的行為，但本案屬常見育兒情境，應以包容態度看待。同時也觀察到，許多家長帶孩外出用餐時壓力很大，深怕孩子一點聲響就引來側目「從什麼時候在台灣養育孩子變成一件這麼可怕的事？」。業者強調，若其他顧客對環境敏感，可向店員反映協助調整座位，而非將不滿歸咎於店家，並直言願意「替這位媽媽多承擔一顆負評」。

對於店家回應，網友也紛紛留言相挺，「看到店家回答眼淚真的流下來耶，自己帶小小孩出門吃飯都知道有多戰戰兢兢 」、「水啦，支持老闆理性的判斷，懂得去了解孩子大腦的不成熟與媽媽的無奈」、「因為你這個回覆我給五顆星」、「好喜歡你的回應，支持你們」、「謝謝你扛住了在外用餐總是很緊張的媽媽」、「要給老闆一萬個讚，理性和包容」。

事件也引發醫師蘇怡寧發文聲援，他指出，將孩童吵鬧歸責於餐廳，本質上是一種「歸因錯誤」，如同因他人不當行為而給予場域負評一樣不合理。他質疑，若要求店員介入管教他人小孩，甚至驅離家庭，是否才是部分消費者真正期待的「安靜」。

蘇怡寧直言，台灣當前對孩童的不友善氛圍已經到了荒謬的程度，一方面批評少子化，一方面卻排擠親子族群外出空間，呼籲社會應給予基本理解與空間，讓家庭也能安心在公共場所生活與用餐。