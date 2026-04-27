蔣萬安聲音日文播新聞...北市府國際論壇秀秘密武器CiviClaw

台北市政府與東京都簽署強化數位領域合作與交流的合作備忘錄。北市資訊局長趙式隆30日也將代表北市府在「GovTech Conference Global（ガブテックカンファレンス・グローバル）」，以「行政 × AI」為主題專題演說。

趙式隆也將在演說時，秀出北市府在OpenClaw基礎下，自行研發建立的一套為公務員而生的 AI Agent「CiviClaw」。

趙將在演說時展示「台北AI新聞台」短片作為實施例。這套由 CiviClaw 自動生成的新聞摘要功能，從選題、資料來源收集、顯示與旁白腳本撰寫，到影片剪輯、版面配置、配音與最終發布，全程無需人為介入。影片的日文旁白， 是以台北市長蔣萬安的聲音呈現。蔣並不會說日文，但AI讓北市府能以民眾熟悉的聲音，用他們的語言傳遞資訊。這種「以在地語言說話」的方式，為日語觀眾帶來更親近的溫度。

趙式隆說，這一套CiviClaw 會是一個安全、有分寸且負責任的智慧助理。北市府將它設計為最守規矩、最懂分寸的數位同事。它只在安全邊界內提供建議，但最終決策永遠掌握在人類手中，民眾也絕不會因此失去獲得真人服務的管道。

趙提到，目前主流的AI Agent 仍然無法直接適用於政府機關，因仍存在重大風險，當 AI犯錯，誰來負責？當偏見被放大，演算法複製甚至加劇社會不公時如何處理？另外，自主 AI也可能成為新的資安破口；影響更大的是溫度的喪失，當同理心與裁量權被標準化流程取代時，該如何重新定位公務員的角色？最後，導致過度依賴也將引發一系列的系統性風險。

趙表示，在享受Agentic AI的效率紅利之前，北市府必須先建立穩健的「數位治理框架」。這包括制定 AI 倫理指引、建立透明的稽核機制、保留「人類最終決策」、並從小規模、低風險的試點開始。唯有如此，才能在控管風險的同時，真正獲得效益。

北市府資訊局的「CiviClaw」關鍵設計原則包括： 透過私有部署、資料匿名化、分級權限與稽核軌跡，確保安全與隱私合規；針對罰鍰、補助核定等高風險決策，採用「人類最終審核」模式，AI 僅提供建議，由公務員負責審核與承擔責任；針對法律適用與問責，明確 AI 輔助行動的法律意涵、錯誤追溯與民眾救濟機制；並優先落實數位包容與信任，保留離線與真人服務選項，避免排除弱勢族群。

趙進一步表示，CiviClaw將以開源形式釋出。在不久的將來，台北市政府將釋出其核心程式碼，歡迎全世界自由使用、複製、研究與修改，打造自己的系統。

這個最佳實踐也展現Agentic AI 能為城市治理帶來的三個核心價值，首先是效率提升：發布周期從「每日」縮短至「即時」，公務員不再需要處理大量高重複性的人工作業；其次是民眾體驗強化：將文字轉為影音，讓施政資訊更容易被理解與傳播，同時支援多語言輸出；最後是成本最佳化：透過AI自動化，減少約九成的影片製作成本。