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新北市美術館延續開館周年熱潮「世界民藝俱樂部」 5/9-5/10接力登場

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
金曲樂團宇宙人在新北市美術館開館周年演唱會，以充滿活力與節奏感的演出，帶動現場氣氛。圖／新北市文化局提供
金曲樂團宇宙人在新北市美術館開館周年演唱會，以充滿活力與節奏感的演出，帶動現場氣氛。圖／新北市文化局提供

新北市美術館開館周年，邀民眾共度藝術周末，館方預告，迎接三鶯線即將通車，文化局攜手新美館、陶博館於4月至6月規畫「藝向新北-永續共融」系列活動。本月25日、26日新美館戶外園區周年活動外，接著5月有新北多元文化節，今年以「世界民藝俱樂部」為主題，5月9日、10日於新北市美術館戶外園區登場，透過展演、市集、手作、講座與走讀等多元形式，帶領民眾從生活工藝、歌謠、舞步與故事中，感受多元文化融入日常魅力。

昨晚是開館周年活動第2天，晚間7時演唱會由盜魂爵士樂團開場，Gummy B、宇宙人接力開唱。副市長劉和然與現場民眾共度藝術周末，欣賞精采演出並共同倒數迎接絢爛煙火，為新美館開館周年活動畫下燦爛句點。

活動從下午4時流聲市集開始，現場集結超過30個攤位、餐車，並邀請知名獨立音樂DJ林貓王到現場與民眾互動，帶來極具個人特色的DJ演出。晚間7時，由新北市在地表演團隊盜魂爵士樂團熱鬧開場，並與「大嘻哈時代 2」奪下亞軍，且接連獲金音創作獎肯定的新生代嘻哈歌手Gummy B合作演繹「外星人」，透過藍調與爵士語彙的融合，帶來節奏鮮明且層次多變的現場音樂體驗。壓軸登場的金曲最佳樂團「宇宙人」，演唱多首膾炙人口的經典好歌，包括「你的樣子」、「藍色的你」以及「這就是我愛你的方法」。

晚間8時40分登場的煙火與無人機展演「光有回聲」，整合煙火與無人機進行空中同步展演，依循音樂節奏精密編排，打造「天空雙舞台」的立體展演形式。超過2500發的煙火，透過高、中、低空層次配置，以五色瀑布型與落葉型花色為主軸，呈現流動且富層次的視覺效果；300架無人機，編排出美術館外觀、金牛角及三鶯線列車等動態圖像，透過光影交織，呈現具有情感深度與象徵意義的夜空藝術饗宴。

劉和然表示，新北市美術館作為一座融合藝術、生活與創新的文化場域，不僅是展覽空間，更是各式藝文活動共鳴的平台。除了館內6樓展出的阿根廷藝術家托馬斯‧薩拉切諾「共織宇宙」國際特展外，1樓新美聚場亦推出「新美花嘿噴？」展覽，從在地生活出發，採集城市中的多元元素，轉化為富有想像力的視覺符號。

「新美花嘿噴？」4月25日至8月16日展出，結合新媒體藝術、氣味設計與互動體驗，觀眾可透過不同感官感知新北城市樣貌。除了藝術家吳哲宇的演算法「花」形態與「璞草園」的專屬新北氣味外，展覽由拓拓文創於C4空間推出期間限定快閃店，將展覽中的感官體驗延伸至選品販售；C5空間「花開好食 Bloom & Dine」由知名烘焙品牌一之軒攜手台東冰菓x CNFlower打造春日限定快閃店，將花的意象轉化為創意餐飲體驗，民眾從視覺、嗅覺到味覺，完整感受展覽魅力。

Gummy B攜手盜魂爵士樂團跨界共演，融合嘻哈與爵士元素，展現多元音樂風格。圖／新北市文化局提供
Gummy B攜手盜魂爵士樂團跨界共演，融合嘻哈與爵士元素，展現多元音樂風格。圖／新北市文化局提供

無人機編隊於夜空中展演多變圖像，呈現科技與藝術交織的視覺效果。圖／新北市文化局提供
無人機編隊於夜空中展演多變圖像，呈現科技與藝術交織的視覺效果。圖／新北市文化局提供

新北市美術館開館周年活動煙火展演璀璨登場。圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館周年活動煙火展演璀璨登場。圖／新北市文化局提供

文化局 美術館 三鶯線

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