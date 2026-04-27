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鋒面周三報到 氣象粉專：中北部水庫準備小補水

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
鋒面周三及周四影響台灣，仍需留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。本報資料照片
鋒面周三及周四影響台灣，仍需留意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。本報資料照片

鋒面周三報到，影響到周四，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，中北部水庫準備小補水。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署最新數值模式模擬結果顯示，28日（周二）晚間，新一道春雨鋒面將於大陸華南地區生成，隨後於29日（周三）快速向東南移動，並且通過台灣。

在此期間，850hPa （約1500公尺高度）的水氣量並非非常充足，且850hPa的相當位溫也在335K以下，整體環境尚不足夠暖濕；加上環境的西南風也不夠強，雖具備厚度場分流和短波槽等動力條件，春雨鋒面移動速度相當快，降低影響的時間長度。

「林老師氣象站」指出，目前評估這波春雨鋒面，影響時間約在1天到1.5天左右；雖然全台都有可能下雨的訊號，主要降雨區域仍會集中於中部以北地區。降雨強度估計在短延時的大雨等級，要達到豪雨以上降雨的機率相對偏低。

到了30日（周四）下半天，鋒面就已經來到台灣的東方外海，接下來的劇本，就是登場的東北季風再度增強，此時，中部以北及宜花地區天氣再度轉涼，春天天氣變化實在快速，請多加注意調整因應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面

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