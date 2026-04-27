今明逾30度溫差大 周三周四鋒面挾雷陣雨掃全台

把握好天氣，周三鋒面又要來了，天氣轉雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日天氣晴朗，白天熱如夏、早晚偏涼，日夜溫差大。

今各地區氣溫如下：北部14至33度、中部18至33度、南部18至35度及東部16至32度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日南方水氣略增，各地大致晴時多雲，白天暖熱、早晚涼，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。周三下午鋒面逼近，挾局部陣雨、雷雨，中部以北天氣驟變；周四鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨及雷雨，北台轉涼。周五、六(1、2日)鋒面遠離，天氣轉晴熱、氣溫升，山區午後偶有局部降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日(3日)另一鋒面接近，大氣趨不穩定，午後有局部陣雨的機率，天氣暖熱。下周一至周三(4至6日)各國模式模擬，鋒面在北部陸地或在海面一帶徘徊。結果並不一致，且持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。