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赴陸禁團令徒具形式 旅遊業者：剩政治宣示意義

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
在有禁團令管制下，赴陸旅遊人數仍年年攀升，業者認為禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已。圖為準備飛往重慶的旅客，在桃機二航廈D4候機室登機。記者黃仲明／攝影
在有禁團令管制下，赴陸旅遊人數仍年年攀升，業者認為禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已。圖為準備飛往重慶的旅客，在桃機二航廈D4候機室登機。記者黃仲明／攝影

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，搭乘的電動車翻車，釀一死十二傷，觀光署稱這是由旅行社辦理「旅客親友自組團體」，此事故也讓赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象再次浮上檯面。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已，呼籲政府不如將台灣團實質納管，讓旅遊更有保障。

儘管日前陸方宣布推動上海、福建居民赴台自由行，但仍未全面開放。而台灣雖未管制赴陸自由行，「禁團令」卻從疫情前延續至今，還未鬆綁。

但根據觀光署統計，疫情過後，台灣民眾赴大陸旅遊人次逐年攀升，二○二三年有一七六萬人次、二○二四年二七七萬人次，二○二五年更高達三二三萬人次，已達疫前二○一九年台灣旅客赴陸四○四萬人次的八成。

李奇嶽直言，台灣在有禁團令管制下，卻仍有這麼龐大的赴陸旅遊人數，不但將長期存在赴陸禁團令模糊地帶的「變形團」現象推上檯面，也凸顯兩個問題，第一，禁團令是否只是名義上的管制，實際上根本擋不住赴陸旅遊人潮；第二，禁團令的存在恐僅剩政治宣示意義而已。

李奇嶽指出，親友自己組團交給旅行社辦理，沒有違反禁團令，而禁團令規定旅行社不可公開招募，讓旅行社從公開招募轉為私下招募，「明明可以在餐桌上吃飯，卻逼著旅行社躲在角落偷吃」，這不僅對旅行業不公平，也容易讓散客產生旅遊糾紛。

李奇嶽認為，禁團令已經淪為徒具形式的規範，在難以逆轉市場強勁需求下，與其堅持繼續實施禁團令，不如納入陽光下監管，讓旅遊更有保障，也讓散客透過合法旅行社組團，獲得更完整保障，將台灣團實質納管。

觀光署表示，親友組團適用旅行社的定型化契約，至於台灣還有多少像苗栗警這種親友組團在大陸，觀光署沒有這類的統計數據。

針對旅責險的理賠金額，旅途中，旅客若發生車禍、遊艇翻覆、溺水、食物中毒等意外事件而受傷或死亡，可請領隊協助送醫或報警。依照規定，旅行社應為旅行團投保責任險，最低投保金額及範圍，每一旅客及隨團服務人員意外死亡最低為新台幣二五○萬元，最高為新台幣五○○萬元。

觀光署表示，已要求業者安排善後；台北市旅行商業同業公會則說，將全面協助旅客及旅行業者後續事宜。

中國大陸 旅行社 苗栗 觀光署

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