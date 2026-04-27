制度補強 為失智者阻詐 民間促立法保護

失智患者為詐騙高風險族群，隨著罹病人口增加，台灣失智症協會擬定民間版「失智症基本法」（ＴＡＤＡ）草案，希望從制度面補強漏洞，透過衛福部、經濟部、法務部等跨部會合作，建立更完整的保護體系，讓失智者在面對財務與法律問題時，不再孤立無援。

台灣失智症協會理事長徐文俊指出，日本於二○二三年正式通過「促進實現共生社會之失智症基本法」，建立首相層級之跨部會統籌機制，明確將失智者定位為權利主體，納入失智者及家庭參與政策決策，強化政策之制度化與執行力。我國發展背景與日本相近，現階段已具備邁向法制化之條件，實有必要加速推動專法制定。

台灣失智症協會提出「失智症基本法」草案，強調國際上多數先進國家均已立法強化失智症治理架構，呼籲政府將失智症政策治理提升至行政院層級，強化部會的協調與整合效能，進一步完善對失智家庭的權益保障。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，除了醫療及長照服務，失智患者也需經濟及法律等專業領域，以防範失智詐騙為例，該草案提出建立防止失智者遭受「財務剝削」等制度設計，涵蓋詐騙防制核心。另強調「支持性決策」機制，協助失智者在面臨財務與重大決策上，能在他人支持下做出符合自身利益的選擇。草案也要求金融機構提供合理調整與必要協助，降低失智者在金融交易的風險。

「失智者並非完全沒有判斷能力，而是需要更多支持。」陳筠靜說，許多失智者仍具備基本決策能力，但在實際操作上，因需要多重步驟與複雜資訊，容易成為詐騙集團鎖定對象。例如，在購買手機、處理銀行業務，若缺乏適當陪伴與諮詢管道，受騙風險明顯較高。

為此，「失智症基本法」草案強調，應透過社福體系建立支持網絡，提供諮詢服務、陪同決策，甚至跨機構協作，失智者在面對財務與法律問題時，結合警政、金融機構、社政、衛政與民間資源等力量，共同介入，降低遭詐風險。

在「失智症基本法」條文中規定金融機構需針對高風險族群設計警示機制，延長確認流程，或是導入第三方見證制度。在司法實務上，則強化老年人對於財務剝削案件的辨識與處理；在教育與宣導層面，積極提升社會對失智詐騙的警覺。

相較於日本已上路的失智症基本法，台灣民團版本雖未逐條明訂國民責任，但已將相關精神納入整體架構，強調政府、企業與社會共同參與，打造「共生共榮」的友善環境。陳筠靜說，ＴＡＤＡ版的核心是建立一個跨部會整合的制度，有效串聯金融防詐、社福支持與法律保障等，全面保護失智長者，提升生活品質。