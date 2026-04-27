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石崇良：安樂死有疑慮 不考慮推動

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
據統計，目前全台每年約十萬人次接受安寧療護，八萬人選擇醫院安寧病房，兩萬人居家安寧，健保擬提高給付，希望醫院積極投入到宅安寧。圖／聯合報系資料照片
據統計，目前全台每年約十萬人次接受安寧療護，八萬人選擇醫院安寧病房，兩萬人居家安寧，健保擬提高給付，希望醫院積極投入到宅安寧。圖／聯合報系資料照片

台灣安寧療護發展多年，臨終病人死亡品質居亞洲第一，然「在宅善終」（Home Hospice Care）接受度仍偏低，目前每年安寧服務約十萬人次，其中二萬人選擇居家安寧，其餘八成集中在醫院。為提高在家善終的可近性，健保擬透過加成給付，鼓勵醫療院所參與在宅安寧。

據統計，癌症病患在死亡前一年接受安寧照護的比率達百分之六十五，非癌症患者僅百分之三十五，衛福部長石崇良表示，最近幾年「安樂死」倡議呼聲不小，一般認為，可能與現行制度未能達到尊嚴善終的目標有關，這代表安寧照護領域仍有努力及檢討空間，若安寧品質良好，民眾就不會追求更激烈的「安樂死」手段。

石崇良指出，安樂死不僅是醫療問題，更涉及法律、倫理與社會價值，可分為「被動」與「主動」兩類，所謂被動安樂死，指停止或不進行延命治療，讓疾病自然進程結束。主動安樂死，則涉及以醫療手段主動結束生命，性質完全不同，台灣社會雖逐漸開放，但對此仍存在高度分歧，現階段不考慮主動安樂死。

此外，安樂死涉及「協助自殺」，依台灣現行法律，協助他人自殺仍屬刑事犯罪，若未來真要推動安樂死制度，勢必需先處理刑法層面問題。衛福部醫事司長劉越萍指出，在安樂死等倡議仍有法律「加工死亡」等刑法的疑慮，社會未達共識下，仍將以提升安寧緩和醫療品質為主，讓民眾尊嚴善終。

「優先建構安寧照護網絡，而非推動生命終結法制化。」劉越萍說，關鍵在於提升安寧品質，並肯定支持第一線醫療人員臨床實務上的付出。如果臨終病人能夠大幅減少痛苦，一一完成未竟心願，相信就可大幅降低極少數個案的「安樂死」極端需求。

石崇良說，現行安寧照護主要分為住院安寧、安寧共照、居家安寧等三大類，其中以住院與共照模式占多數，顯示國人仍習慣在醫院接受臨終照護。但在地終老為長照最終目標，有必要提高居家安寧服務的可及性，為此，將提高居家安寧訪視費用，採論質計酬。

衛福部健保署主秘劉林義表示，去年推出安寧緩和療護品質評核加成獎勵方案，已有一百家醫院提出申請，專家將於五月起至年底實際訪評在宅安寧的訪視頻率及次數、相關人員組成，以及如何讓家屬安心等細節，評估結果為優良醫事機構，則可獲得加成獎勵。

「在宅安寧係讓長者在家走完人生最後一哩路，這是未來趨勢，也是安寧緩和的推動重點。」劉林義說，多數長者希望在熟悉的家中度過人生的最後時刻，再者，健保資源有限，在宅安寧也可降低醫療支出。健保署將制訂各項配套措施，讓安寧長輩病情緊急時，鄰近醫療團隊可盡速到宅協助，讓家屬無後顧之憂。

安樂死 癌症 石崇良

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