聽新聞
0:00 / 0:00

拒絕誤導 專家：斷食非自然死 不符善終

聯合報／ 記者廖靜清沈能元／台北報導
安樂死等臨終醫療議題引發熱議，衛福部長石崇良（右）、台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀（左）昨一致表示，斷食並非自然死，不符合善終定義，至於安樂死，爭議更大，現階段仍無共識，高度分歧。記者林伯東／攝影
安樂死等臨終醫療議題引發熱議，衛福部長石崇良（右）、台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀（左）昨一致表示，斷食並非自然死，不符合善終定義，至於安樂死，爭議更大，現階段仍無共識，高度分歧。記者林伯東／攝影

「本人已經決定斷食往生，不吃不喝，一心求死，肉身已損壞，直接往生淨土，才是正確選擇。」一名癌末患者在病床附近貼上告示，宣示自己斷食決心。但醫師觀察發現，該個案害怕死亡，經過詳談，建立醫病間信任感，這才打消斷食求死的念頭，接受安寧療護，安詳去世。

「斷食善終」爭議不斷，安寧緩和醫學學會、安寧緩和護理學會昨攜手舉辦「拒絕被誤導：臨終醫療與善終倫理的公共對話」研討會，衛福部、台灣安寧緩和醫學學會均表示，斷食不符合善終，不管是強迫進食或勉強斷食，恐造成患者與家屬痛苦。

台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀表示，斷食是以主動加速死亡進程為目標，已非自然死，不符合善終定義；理論上，斷絕食物與水分必須由病人自主決定。研究證實，透過調整營養和水分，可讓晚期與末期病人減輕不適，提高生活品質，不宜一律強迫飲食，更不應勉強斷絕食物與水分。

「若在安寧緩和期間，只要能降低病人痛苦，就可在較舒適的狀態下，慢慢走完人生最後的旅程。」衛福部醫事司長劉越萍說，目前醫界對於個案安寧緩和期間是否給藥（止痛藥）、給水（補充水）仍有歧見，然而斷食不等於善終，若未釐清倫理與法律界線，不僅可能造成病人額外痛苦，甚至讓家屬或照護者誤觸法律紅線。

在臨床上，末期患者於去世前約一個月，身體即出現「五大皆空」現象，眾多器官功能衰退，代謝變慢、食慾下降，不再需要像一般人進食三餐，但華人傳統文化為「不做餓死鬼」，不少家屬要求護理人員幫忙餵食安寧家人，以致引起家屬與醫護人員之間的衝突。

此外，採取絕對地斷食，也是毫無意義，程劭儀說，施打點滴也是另一種生命線的延伸，一項包括台灣在內的跨國最新研究證實，安寧患者每天施打一瓶營養水分點滴（二五○至五○○毫升），即可減緩身體不適。

「斷食不等於善終，善終更不需要斷食。」安寧緩和權威、台大金山分院院長蔡兆勳說，安寧療護不需「斷水（不給喝水）、斷電（拔除維生設備）」，臨床照顧是追求善終的醫療照護，不是在尋找死亡方法，經由安寧緩和醫療的自然死亡，才是末期病人真正解苦良方。

蔡兆勳以該名自行宣示斷食求死的晚期個案為例，在病床附近貼上小海報，上面另寫著「請勿再問肚子餓，這次住院目的是一心求死，希望諸佛加持，讓我在夢中，斷氣往生，不要拖時間」。經他細心觀察，發現該病患其實害怕死亡，只是無法坦然面對，在細談時，醫護人員重複說著「尊重你的意見，只是捨不得你肚子餓。」多次溝通，終於進食，在安寧療護下平靜走完人生。

衛福部 斷食 善終

延伸閱讀

「樂活」才會善終…讓病人的生命有意義 蔡兆勳：須充分給予愛與關懷

善終不需「斷食」 醫籲：釐清自主還是被迫？ 不小心恐觸法、涉殺人罪

斷食善終是自主還是「被自願」？專家籲：補上制度缺口

安樂死該不該合法？衛福部：牽涉「協助自殺除罪化」 社會仍高度分歧

相關新聞

台灣地震風險需重新檢視 台大研究曝「斷層活動恐被低估逾9成」

台大最新研究發現，地表侵蝕與沉積不僅改變地形，還會造成地殼如「翹翹板」般升降，進而影響相對海平面變化，顛覆過去僅以斷層活動解釋海岸抬升的觀點。此外，研究顯示，過去利用海階地形計算的「活動斷層抬升速率」可能存在嚴重誤差，台灣部分區域的斷層活動速率可能被低估超過90％，顯示現行地震風險評估有重新檢視的必要。

區間車淹水乘客急Call列車長…打開廁所「驚見裸男洗澡」 台鐵：移送鐵警偵辦

今早有民眾搭乘台鐵1136次北湖至瑞芳的區間車時，發現列車上的無障礙廁所緊閉，裡面卻傳出水聲，且有水不斷流出，導致整個車廂地板積水，其他乘客連忙撥打電話尋求列車長協助，打開門後竟看到一名裸男正在洗澡，而這已經是本月第3次傳出有民眾利用列車上無障礙廁所洗澡；台鐵公司表示，已違反「鐵路運送規則」第4條及第27條規定，將移送鐵警偵辦。

選了骨灰罈做好安寧準備 她又想赴日賞櫻…專家：別隨便給病人貼標籤

台灣邁入超高齡社會，長者走向生命最後一哩路時，許多人期望「尊嚴善終」，但相對安寧善終，國內仍不斷出現「安樂死」、「斷食善終」等倡議。成功大學醫學院名譽教授趙可式今天表示，重症患者面對死亡時，常有一個共通的現象，當生活品質不好，痛苦太劇烈時，就會展現「死之欲」，但身心靈狀況都很好，生活品質佳，「生之欲」就比較強，如此矛盾的變動都是正常反應。

把握周三前好天氣！29日起中部以北防較大雨勢 這日再轉晴

氣象署表示，28日前各地大致穩定、晴到多雲，29、30日因鋒面及東北季風影響，全台有雨，29日中部以北防局部較大雨勢；勞...

斷食善終是自主還是「被自願」？專家籲：補上制度缺口

台灣進入超高齡社會，「如何好好走」不再只是醫療問題，更是長照、家庭與法律共同面對的難題。陽明交大公衛研究所所長楊秀儀表示，討論斷食善終議題，不能脫離「照顧稀缺」，超高齡社會下，勞動力缺口急劇擴大，但高齡者未必都是重病，卻可能需要照顧，照顧者也可能在日復一日的壓力下瀕臨崩潰。

子宮最怕4地雷 「3大NG食物＋1壞習慣」：恐害荷爾蒙失調

Instagram粉專「小葳營養師」近日分享「殘害子宮的3大NG食物＋1行為」，指出現代女性常見的子宮肌瘤、多囊性卵巢等問題，除了遺傳與壓力外，飲食與生活習慣也扮演關鍵角色。她提醒，若想降低婦科疾病風險，應從日常飲食與作息調整做起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。