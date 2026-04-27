禁團令未解除…灰色地帶操作 削弱旅客保障

禁團令未解除，上有對策下有對策，不少民眾仍以「化整為零」方式出行，透過自行訂票、當地參團，拼湊出近似傳統旅行團的行程。多名受訪者指出，制度限制讓過程變得更繁瑣，且削弱了應有的保障。而國人出國赴大陸人次居第二，僅次日本，顯示市場需求依然強勁。

台中一名公司會計邱小姐，近日與友人前往中國大陸橫店追星，她表示，整趟行程必須自行訂機票，再到當地報名旅行團或購買套裝行程，她說，以往跟團不僅行程一次到位，還能享有團體機票優惠，如「十六人送一人」，價格相對便宜，如今不僅票價上漲，還得自行處理繁瑣細節。

然而，在這種「名為自由行、實為跟團」的操作下，風險與灰色地帶也隨之浮現。廖姓旅行業者指出，旅行社目前只能以「機加酒」名義販售產品，甚至刻意不明列行程內容，「但其實裡面還是包含行程」。但無法投保「團體旅遊責任險」，一旦旅客在旅途中發生意外，原本應由旅行社負擔的責任保障將無法落實，只能改以團體平安險或由旅客自行加保，權益相對不足。

劉姓導遊則直言，政府口頭禁止組團，但民眾仍照樣前往，政策與現實脫節，「徒然限制沒有意義」，反而影響整體旅遊品質。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，過去尚未實施禁團令時，旅行社可以自由招攬客源、自由組團，禁團令實施後，政府要求旅行社要遵守「行政命令」，不得組團、不發布廣告招攬。

但他說，若有旅客親友或是企業社團、工商協會自行組團，並請旅行社協助安排考察、訪問行程，「總不能讓我們不開門做生意吧」。最後呈現的結果與過去禁團令實施前並無差異，台灣旅客仍可出團赴陸旅遊。目前團客約占赴陸旅行的三成。

至於保險部分，蕭博仁表示，過去旅行社會主動協助保旅遊責任險，但目前礙於禁團令的規定，需由旅客自行保旅行平安險，該保險不管是個人或團體都能保，但旅行社因有聯保機制，投保旅責險比較便宜，相較之下，旅客自己買的旅平險會貴約一千多元。