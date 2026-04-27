辨識3大眼疾 穴位按摩緩解眼壓

52歲蔡小姐近半年來感覺視力變差，看書報字體不清晰，起初以為是老花來報到。直到去眼科做了詳細檢查，才發現視力變差是因為白內障，必須積極追蹤治療。

白內障、青光眼與黃斑部病變，是造成中老年視力受損的三大原因。早期症狀各異，若未能及時辨識，恐錯過黃金治療期。

常見三大眼疾：

1.白內障：整體視野模糊，患者視覺感受如同隔著一片「磨砂玻璃」或油垢鏡片，整天霧濛濛、色彩黯淡。

2.青光眼：視野周邊逐漸看不清楚，初期中心視力正常，生活警訊在於患者看前方雖清楚，卻因邊緣視力喪失，過馬路易忽視側邊來車或轉身撞到桌角。

3.黃斑部病變：視野中心彎曲或出現盲區，患者看直線（如電線桿、窗框）會呈現S型彎曲，閱讀時字體跳動斷裂。

目為五臟六腑之精，《黃帝內經》云：「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」眼睛的健康反映了肝、心、脾、肺、腎的運作狀態。中醫治療除了針對體質給予內服藥物，更強調經絡疏通。

預防眼疾應從生活型態進行調整。可以多吃綠色葉菜補充葉黃素和深海魚補充Omega-3，戒菸及配戴太陽眼鏡也很重要。居家調養可喝「養肝護眼茶」，將決明子15g、菊花5g、枸杞25g，加3000毫升水，熬煮15分鐘即可飲用。決明子可清肝明目、菊花散風清熱、枸杞有補益肝腎功效。

每日可進行「護眼穴位按摩」，以指腹適度按壓眼周睛明、攢竹、魚腰、絲竹空、瞳子髎、承泣、四白等穴位。每穴按壓10下至微痠脹感，每日3至5次，每次重複3循環，有助疏通局部氣血、緩解眼部壓力。